Výstava v Olomouci pomocí ilustrací přiblíží myšlenky filozofů

Myšlenky významných filozofů zprostředkované pomocí ilustrací přiblíží návštěvníkům výstava Filozofujme! ve Francouzském centru Univerzity Palackého v Olomouci. Pondělní vernisáže se zúčastní filozof a diplomat Petr Tůma. ČTK to sdělil Jan Zatloukal z katedry romanistiky, který je zároveň vedoucím Francouzského centra Univerzity Palackého.
Výstava představí ilustrace, které přístupnou formou přibližují filozofické myšlenky dětem i dospělým. Prostřednictvím obrazu a příběhu chce návštěvníky vtáhnout do přemýšlení a ukázat, že filozofie nemusí být odtažitá, ale může být hravá, sdílená i osobní. Výstava vychází z knih platformy Pink Box, jež propojují příběh, ilustraci a filozofii.
"Jádrem expozice budou barevné a hravé ilustrace z edice Monáda, která přístupnou formou přibližuje myšlenky významných filozofů. Vybrané ilustrace doplní úryvky z knih a společně vytvoří prostor, v němž se návštěvníci mohou zastavit, číst, dívat se a přemýšlet. Texty budou v češtině i francouzštině," uvedl Zatloukal.
Součástí pondělní vernisáže bude přednáška Petra Tůmy zaměřená na filozofa Paula Ricoeura. "Tůma během studií strávil rok po boku Paul Ricoeura, jednoho z nejvýznamnějších francouzských filozofů druhé poloviny 20. století, a ve své přednášce tuto zkušenost přiblíží," podotkl Zatloukal.
Výstava vznikla ve spolupráci platformy Pink Box, Francouzského institutu v Praze, katedry romanistiky a Francouzského centra Univerzity Palackého. Je součástí jarního frankofonního programu univerzity, který nabídne také workshopy a debatu s bývalou ministryní spravedlnosti Evou Decroix (ODS). Ve Francouzském centru Univerzity Palackého bude Decroix 28. dubna hovořit o svých zkušenostech ze studií ve Francii.