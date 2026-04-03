Výstavní sezonu v drahanovické věži zahájili strašáci Jaroslava Diviše

Letošní turistickou sezonu v Černé věži v Drahanovicích na Olomoucku zahájila tento týden výstava expresivní tvorby výtvarníka Jaroslava Diviše. Do galerie přinesla osobitý svět strašidel, bubáků a strašáků zbavených tělesnosti, kteří chrání úrodu a také hravým způsobem zkrášlují krajinu a otevírají prostor imaginaci, řekl ČTK za obec Drahanovice Zdeněk Vévoda. Výstava s názvem Divit se s Jaroslavem Divišem je součástí letošního programu festivalu Ekologické dny Olomouc.
"Jaroslav Diviš je výtvarný autodidakt ze Vsetína. Kvůli sociální fobii prakticky nevychází ze svého pokoje a se světem komunikuje především prostřednictvím internetu. Ve své tvorbě kombinuje kresbu, malbu i koláž, vytváří objekty z odpadových materiálů a experimentuje s různými formami vizuálního vyjádření. Inspiraci dnes nachází především ve světě počítačových her, přesto jeho práce nese silnou osobní i existenciální rovinu," uvedl Vévoda.
Kurátorem výstavy je Pavel Konečný, který dlouhodobě vyhledává a podporuje autentické tvůrce mimo hlavní umělecký proud. Stojí také za dlouholetou olomouckou přehlídkou filmů a videosnímků Art Brut, která se věnuje fenoménu art brut či outsider art, tedy spontánnímu umění. Konečný sám dokumentuje strašáky v krajině a kolekce jeho snímků Divišovu výstavu doplňuje a dodává jí reálný, "terénní" rozměr, doplnil Vévoda. Výstava bude ve věži přístupná do 10. května.
Tematickou linkou letošní výstavní sezony v Černé věži je vztah člověka a krajiny v různých podobách. Kromě Divišova imaginativního světa se mohou návštěvníci těšit také na sběratelskou a dokumentární rovinu fotografií Jana Holkupa a malířské interpretace krajiny v tvorbě Lubomíra Otiska. "Každá z výstav přistoupí ke krajině jinak - jako k prostoru paměti, hry i každodennosti," dodal předseda místní kulturní komise Vévoda.
Černá věž v Drahanovicích je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. až 14. století a představuje ojedinělou památku stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. Její podoba byla kolem roku 1850 pozměněna nezvyklým zastřešením, takzvanou routovou střechou.