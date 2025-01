Vytopení lidé vracejí elektrocentrály a čistící stroje

9:00

Jesenická radnice žádá občany Jeseníku, aby vraceli zapůjčené elektrocentrály a vapky do skladu humanitární pomoci v areálu Městského úřadu Jeseník na Tovární ulici, a to nejpozději do čtvrtka 30. ledna, kdy by měly být zapůjčené přístroje vráceny.