Na červená srdce v ulicích místní části upozornil jako jak první server Deník.cz.
Zatímco na jiných místech v Olomouci včetně Horního a Dolního náměstí, kde se konají vánoční trhy, září bílá a žlutá světla doplněná někde modrými, v místní části Chomoutov svítí v ulicích červená srdce umístěná na sloupech veřejného osvětlení.
Lidé se podle serveru obraceli na technické služby i na radnici a někteří údajně požadovali odstranění červených symbolů lásky z ulic.
„Vždyť je to jako v bordelu. Kdyby svítily žlutě nebo modře, ale tohle?“ sdělila portálu paní Ludmila, která má svítící červené srdce přímo před domem.
Nezvyklou vánoční výzdobu rozmístily v Chomoutově Technické služby města Olomouce. Jenže mnohé překvapilo, když světla zazářila červeně. „Tu výzdobu pořídila komise místní části za bývalého předsedy někdy před čtyřmi lety a od té doby ležela ve skladu. Letos jsme se rozhodli ji využít,“ řekl současný předseda komise místní části Martin Přerovský.
Podle něj nejsou reakce jednoznačně negativní. „Je to tak padesát na padesát. Objevily se hlasy, že je to jako reklama na vykřičený dům, jiným lidem se to zase líbí,“ řekl.
V každém případě červená srdce v ulicích po dobu svátků zůstanou. „Červená srdce se budou demontovat spolu s ostatní vánoční výzdobou ve městě. Příští rok je ale už instalovat nebudeme,“ doplnil Přerovský.