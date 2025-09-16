Data získaná při této požární zkoušce odborníci využiji při tvorbě konstrukčního programu, díky kterému by firmy Promstal Engineering a Industrial Design & Service mohly projektovat a stavět průmyslové haly s menší spotřebou materiálu při dodržení bezpečnostních norem.
Hasiči zapálili hranici ze stovek dřevěných polen v ocelové hale o rozměrech 24krát 12 metrů a vysoké přes sedm metrů. Čtyři metry krychlové dřeva hořely několik desítek minut, čidla umístěná nad místem požáru i na konstrukci a plášti haly průběžně snímala teplotu, která se v případě konstrukce vyšplhala až ke 700 stupňům Celsia.
Okolí haly organizátoři obehnali páskou, přistaveno bylo několik požárních vozidel. Požární zkoušku z bezpečné vzdálenosti sledovalo několik desítek vědců, zaměstnanců firmy Promstal a hasičů. Průběh testu zaznamenávaly kamery a kolem haly kroužil dron.
„Cílem projektu je vyvinout návrhovou metodiku a software, který v sobě bude zahrnovat příspěvek plášťového chování ke stabilizaci ocelové konstrukce při požáru,“ sdělila Kamila Cábová z Fakulty stavební ČVUT Praha.
Co řekne vědcům zkouška
„Takže zkoumáme, jak moc plášť, jeho tuhost a tuhost přípojů pomáhají celé konstrukci při požáru,“ vysvětlila.
Na požární zkoušce se podíleli odborníci z firmy Promstal, která testovací halu postavila ve svém areálu. „Je to ve své podstatě milník našeho výzkumně-vývojového projektu. Naším cílem je ověřit hypotézu, kterou vytvořili odbornici z ČVUT. Získaná data využijeme pro tvorbu softwaru, který budeme používat pro naši stavební praxi. Výsledkem by mělo být, že budeme stavět bezpečněji, levněji a ekologičtěji,“ uvedl ředitel firmy Promstal Pavel Stibor.
Naměřená data poslouží při tvorbě speciálního programu, který konstruktérům umožní optimalizovat spotřebu materiálu při návrhu průmyslových hal.
Dopady žáru na konstrukci
„Budeme tak lépe chápat účinky požáru v reálných objektech. Na základě toho omezíme spotřebu materiálu, a tím uděláme celý návrh efektivnější,“ řekl Stibor.
Program sestavený na základě dnes pořízených dat bude podle Stibora velkou konkurenční výhodou pro jesenickou firmu, která vyrábí ocelové konstrukce pro průmyslové haly, logistické areály či letištní terminály.
Výzkumný projekt zaměřený na vliv požáru na opláštění a ocelovou konstrukci průmyslových hal je nyní zhruba v polovině. „Ještě je před námi spousta práce například z hlediska programování. Budeme potřebovat řádově ještě rok k tomu, abychom dokázali sestavit software,“ dodal Stibor.