Vzácná žirafa Rothschildova odcestovala z Olomouce do francouzské zoo

Do francouzské zoologické zahrady Saint-Martin-la-Plaine odcestoval ze zoo v Olomouci rok a půl starý samec kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Do Francie ho přepravila specializovaná nizozemská firma v přívěsu s nízkou podlahou a nastavitelnou výškou stropu, aby nejvyšší suchozemské zvíře na světě mohlo během cesty pohodlně stát. ČTK to dnes sdělila zooložka olomoucké zoo Eliška Veselá.
"Samotné naložení obvykle nebývá jednoduché, protože většina žiraf nevykazuje velkou ochotu do vozu nastoupit, ale náš sameček do něj vběhl tak rychle, že to pro nás bylo nebývalé překvapení," uvedla Veselá. Mladý samec byl na novém místě ve francouzské zoo úspěšně vyložen a brzy k němu přibude další mladá žirafa z berlínské zoologické zahrady. Olomoucká zoo chová žirafy Rotschildovy od roku 1976. Za tu dobu se v ní narodilo 75 žirafích mláďat.
Odchované žirafy, především samci, se do dvou let věku přesouvají do jiné zoo. Transporty mladých samců jsou běžnou součástí mezinárodních chovných programů. Zoologické zahrady tak předcházejí příbuzenskému křížení, vytvářejí nové chovné skupiny a zároveň napodobují přirozené chování zvířat, kdy mladí samci po dosažení dospělosti opouštějí rodnou skupinu. O umístění zvířat rozhodují koordinátoři evropského chovu s ohledem na genetickou rozmanitost jednotlivých populací.
Žirafa nemá díky své výšce potravní konkurenci. Její domovinou jsou africké savany, otevřené pláně s řídkým stromovím. V přírodě žijí žirafy v samičích skupinách, dospělí samci jsou spíše samotáři. Žirafa Rothschildova je ohrožena vyhubením, ve volné přírodě jich žije asi 1650 jedinců. Populaci těchto žiraf decimuje úbytek přirozeného prostředí, těžba nerostných surovin, pytláctví i válečné nepokoje.
Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1819 zvířat 387 druhů. Do zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni prišlo 378.619 návštěvníků, meziročně zhruba o 1300 víc.