VZP prověřuje stovky implantací defibrilátorů ve Fakultní nemocnici Olomouc

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) prověřuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) stovky implantací defibrilátorů, o které se kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví zajímá i policie. Kontrola VZP je zaměřena na to, zda přístroje pro kontrolu srdečního rytmu byly voperovány pouze pacientům, jejichž zdravotní stav to vyžadoval. Předběžné výsledky revize by pojišťovna měla mít k dispozici na podzim. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Podle policie dostali v letech 2015 až 2025 ve FNOL defibrilátory ICD i lidé, kteří je nepotřebovali. Má jít o stovky případů. Policie případ vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, zatím nikoho neobvinila. Kauzu převzalo vrchní státní zastupitelství (VSZ), možná škoda je podle něj více než 150 milionů korun. "V trestní věci týkající se implantací defibrilátorů je vedeno prověřování. Jde o počáteční stadium trestního řízení, kdy z hlediska náležitého objasnění věci není možné veřejnosti poskytovat podrobnější informace," řekl dnes ČTK náměstek VSZ Radek Bartoš.
Nemocnice od začátku odmítá, že by voperované přístroje mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle vedení FNOL implantovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.
"VZP si v souvislosti s medializovanou kauzou týkající se FN Olomouc vyžádala zdravotnickou dokumentaci ke stovkám případů operací implantace kardioverteru, které byly u jejích klientů provedeny v letech 2023 až 2025. Předmětem kontroly je zejména posouzení zdravotnické dokumentace pacientů a posouzení, zda v jejich případě došlo k implantaci defibrilátorů na základě indikačních pravidel oprávněně, tedy to vyžadoval jejich zdravotní stav," uvedla Plívová.
Kontrola VZP se podle Plívové týká období, které z pohledu zákonných lhůt není promlčeno a lze zároveň předpokládat snadnější dostupnost zdravotnické dokumentace a dalších informací k případům. "Předběžné závěry by měly být k dispozici v průběhu podzimu letošního roku. Jedná se o standardní revizní činnost, která má svůj průběh. Poskytovatel (zdravotní péče) má spektrum opravných prostředků, které může v rámci procesu revizní činnosti uplatnit," podotkla Plívová.
Zdravotní pojišťovna má podle Plívové jasně vymezené kompetence, jaké oblasti se může v revizní činnosti věnovat. "Tyto kompetence plně využijeme, a to jak s ohledem na prověření zajištění bezpečí pacientů, tak i účelného využití prostředků veřejného zdravotního pojištění," dodala Plívová.
Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže elektrickým výbojem korigovat zpět do normálního rytmu. Ministerstvo zdravotnictví v polovině března kvůli operacím pacientů s přístroji ICD ve FNOL podalo trestní oznámení. Důkazy podle ministerstva ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů. Úřad veřejného evropského žalobce se také souběžně zabývá údajnými manipulacemi s dokumentací lidí, kteří byli zařazeni do mezinárodní studie o defibrilátorech.
Seznam Zprávy dnes uvedly, že kriminalisté vyšetřování případu rozšířili i do Ústí nad Labem. Tento týden navštívili tamní Masarykovu nemocnici, kde podle webu rovněž výrazně stoupl počet implantací defibrilátorů. Zásah v ústecké nemocnici webu potvrdil mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman a mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Ústeckou kardiologickou kliniku vede déle než rok Miloš Táborský, který do loňského února řídil obdobné pracoviště v olomoucké fakultní nemocnici, uvedly Seznam Zprávy.