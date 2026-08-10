Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

Autor: zun
  12:22aktualizováno  12:22
Sledovat Metro na Googlu
České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i plakáty dvojic určené pro charitativní dražbu. | foto: Eduard Goričev

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...
České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...
České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...
České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...
11 fotografií
Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i plakáty dvojic určené pro charitativní dražbu na podporu handicapovaného kulturisty.

„Zajímavé je, že při pohledu na fotku pravděpodobně nepoznáte, zda jde o lehkou či těžkou kategorii. Přesně to jsme se snažily ukázat. Číslo na váze není důležité. Každá z nás je jinak vysoká, má jinou stavbu těla, jinak těžké kosti,“ přiblížila Julie Švecová, která před více než deseti lety s nápadem na první kalendář fotek přišla.

Kontrast podle ní chtěly v kalendáři vyjádřit spolu s olomouckým fotografem Eduardem Goričevem i protikladem něžné ženské krásy a tvrdých skal.

Vzpěračky nafotily kalendář aktů, tentokrát vsadily na černobílé snímky

Pískovcové skály našly v Kubíčkově lomu u Maletína na Šumpersku. „Většina vzpěraček tentokrát ale byla z Prahy nebo se tam často pohybují kvůli reprezentaci, a proto jsme pro ně jako nejlepší místo, kde se bude dát najít více hezkých zátiší, zvolily Prokopské údolí,“ dodává Švecová k druhé lokalitě.

Fotit se v navštěvovaném místě v hlavním městě byla pro modelky výzva. „Diváci nám nevadili, každá se fotila dle své odvahy. Naopak jsme využili, když se objevily dvě slečny s poníky. Jeden z nich skončil na charitativním plakátu pro Konto Bariéry,“ řekla organizátorka z Olomoucka.

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku.
České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i plakáty dvojic určené pro charitativní dražbu.
České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku.
České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku.
České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i plakáty dvojic určené pro charitativní dražbu.
11 fotografií

Kromě verze s poníkem jsou na plakátech vždy dvě sportovkyně. Jedna ve váze nad 75 a jedna pod 60 kilogramů. „Někde je to vidět více, jinde méně, většinou je to výškou. Například Kristýna Dvořáková má 183 centimetrů a i s váhou nad 80 kilo je velmi štíhlá,“ zmínila Švecová.

Letos poprvé se plakáty draží na webových stránkách vzpěraček. Aukce končí 1. září odpoledne.

Výtěžek půjde na pomoc Lukáši Polčákovi, jehož vzpěračky podpořily už před pěti lety. „Je to spíše náhoda, protože se poslední roky ptám přímo u Konta Bariéry, zda pro nás mají někoho vhodného, nějakého sportovce nebo někoho, kdo potřebuje podpořit k pohybu. Navrhli nám ho hned. Nějakou částku už na jeho sportovní protézu mají, zbytek doufám zvládneme získat dražbou,“ sdělila Švecová.

Dvaatřicetiletý Polčák je handicapovaný sportovec a fitness motivátor, který se narodil bez části pravé ruky a pravé nohy. „V mládí se věnoval plavání a propracoval se až do české paralympijské reprezentace. Později přešel k fitness a kulturistice,“ uvádí web vzperacky.cz.

29. března 2023
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Sotva se vrátí na most Legií a Národní třídu, bude bez tramvají další část Prahy

Oprava tramvajového úseku v Národní a Spálené ulici (snímky jsou z počátku...

Tramvaje se v noci na úterý po třítýdenní rekonstrukci vrátí na most Legií a trať přes Národní třídu. Sotva ale tato uzavírka skončí, přesune se výluka o kus dál do Nuslí.

10. srpna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nasedal do cizích aut, šmejdil v cizím bytě. Chlapce inspirovaly pochybné vtípky

ilustrační snímek

Chlapce, který potřeboval na záchod, pustila v dobré víře do bytu. Po jeho odchodu žena z Jablonce nad Nisou zjistila, že jí chybí náhradní klíč. Přivolaní strážníci odhalili, že měl náctiletý na...

10. srpna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Lidé mohou počínaje dneškem hlasovat v anketě o Strom čtvrtstoletí

ilustrační snímek

Zájemci mohou počínaje dneškem hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila Nadace Partnerství. O titul soupeří 13...

10. srpna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

vydáno 10. srpna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při tlakové zkoušce prasklo ve Stodůlkách potrubí. Jeden mrtvý, další jsou zranění

V pražských Stodůlkách v ulici U Jezera při provádění tlakové zkoušky prasklo...

Tragické následky mělo prasknutí vodovodní potrubí, k němuž došlo dopoledne v pražských Stodůlkách. Při provádění tlakové zkoušky zemřel jeden z pracovníků, další dva jsou zranění, z toho jeden velmi...

10. srpna 2026  10:32,  aktualizováno  12:58

Za požárem u muničního skladu na Litoměřicku je horko, policie případ odložila

Na Litoměřicku hoří pole a les mezi obcemi Hrdly a Travčice nedaleko muničního...

Policie neprokázala zavinění v případě požáru u Travčic na Litoměřicku, který se před rokem rozhořel nedaleko muničního skladu. Protože se neprokázala ani účast konkrétního člověka na jeho založení,...

10. srpna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Třásl se a zvracel. Po experimentování s Killer Sharkem skončil chlapec v nemocnici

Šumperští strážníci a záchranáři vyjížděli na pomoc chlapci, který dostal...

O chlapce v Šumperku, který se třásl, zvracel a příliš nevnímal okolí, se museli postarat členové městské policie a zdravotníci. Podle strážníků si mladistvý stav způsobil užitím výrobku s...

10. srpna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Výstavba tramvaje na Václavském náměstí

vydáno 10. srpna 2026  12:47

Brněnští hvězdáři kvůli pozorování částečného zatmění Slunce poletí balonem

ilustrační snímek

Brněnští hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění Slunce vydají na let balonem. Přímo z Kraví hory, kde Hvězdárna a planetárium Brno sídlí, totiž bude...

10. srpna 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Vody v tocích v Karlovarském kraji ubývá, průtok někde zachraňují přehrady

ilustrační snímek

Potoky a řeky v Karlovarském kraji mají v současném horkém počasí bez srážek výrazně podprůměrný průtok. Průtok v některých řekách zachraňují přehrady, které...

10. srpna 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Shakespeare znovu ovládne Malou Stranu. Zimní pohádka se rozloučí po osmi letech

Komedie omylů. Shakespeare ve své nejzábavnější formě. Situační fraška o záměně...

Letní shakespearovské slavnosti míří na druhou scénu na nádvoří HAMU na Malostranském náměstí. Od 11. srpna nabídnou Zimní pohádku, která se po osmi sezonách rozloučí derniérou, návrat oblíbených...

10. srpna 2026  12:33

Policisté pokračují v pátrání po mladíkovi ztraceném při bouřce na jezeře Most

ilustrační snímek

Policisté pokračují v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil v úterý při bouřce na jezeře Most. Dnes znovu přijeli na pomoc potápěči z Brna se...

10. srpna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×