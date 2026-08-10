„Zajímavé je, že při pohledu na fotku pravděpodobně nepoznáte, zda jde o lehkou či těžkou kategorii. Přesně to jsme se snažily ukázat. Číslo na váze není důležité. Každá z nás je jinak vysoká, má jinou stavbu těla, jinak těžké kosti,“ přiblížila Julie Švecová, která před více než deseti lety s nápadem na první kalendář fotek přišla.
Kontrast podle ní chtěly v kalendáři vyjádřit spolu s olomouckým fotografem Eduardem Goričevem i protikladem něžné ženské krásy a tvrdých skal.
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Vzpěračky nafotily kalendář aktů, tentokrát vsadily na černobílé snímky
Pískovcové skály našly v Kubíčkově lomu u Maletína na Šumpersku. „Většina vzpěraček tentokrát ale byla z Prahy nebo se tam často pohybují kvůli reprezentaci, a proto jsme pro ně jako nejlepší místo, kde se bude dát najít více hezkých zátiší, zvolily Prokopské údolí,“ dodává Švecová k druhé lokalitě.
Fotit se v navštěvovaném místě v hlavním městě byla pro modelky výzva. „Diváci nám nevadili, každá se fotila dle své odvahy. Naopak jsme využili, když se objevily dvě slečny s poníky. Jeden z nich skončil na charitativním plakátu pro Konto Bariéry,“ řekla organizátorka z Olomoucka.
Kromě verze s poníkem jsou na plakátech vždy dvě sportovkyně. Jedna ve váze nad 75 a jedna pod 60 kilogramů. „Někde je to vidět více, jinde méně, většinou je to výškou. Například Kristýna Dvořáková má 183 centimetrů a i s váhou nad 80 kilo je velmi štíhlá,“ zmínila Švecová.
Letos poprvé se plakáty draží na webových stránkách vzpěraček. Aukce končí 1. září odpoledne.
Výtěžek půjde na pomoc Lukáši Polčákovi, jehož vzpěračky podpořily už před pěti lety. „Je to spíše náhoda, protože se poslední roky ptám přímo u Konta Bariéry, zda pro nás mají někoho vhodného, nějakého sportovce nebo někoho, kdo potřebuje podpořit k pohybu. Navrhli nám ho hned. Nějakou částku už na jeho sportovní protézu mají, zbytek doufám zvládneme získat dražbou,“ sdělila Švecová.
Dvaatřicetiletý Polčák je handicapovaný sportovec a fitness motivátor, který se narodil bez části pravé ruky a pravé nohy. „V mládí se věnoval plavání a propracoval se až do české paralympijské reprezentace. Později přešel k fitness a kulturistice,“ uvádí web vzperacky.cz.
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29. března 2023