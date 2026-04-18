Z Přerova zamíří veteráni na hrad Helfštýn, novinkou bude kategorie juniorů

Více než stovka historických automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1939 se příští týden v neděli zapojí do tradiční spanilé jízdy veteránů mířící z Přerova na hrad Helfštýn. Nablýskané stroje budou moci obdivovat lidé i po celé trase, které vede přes dvě desítky obcí na Přerovsku i v sousedním Kroměřížsku. Novinkou letošního ročníku akce Ze zámku na hrad je juniorská kategorie pro mladé účastníky do 21 let s vozidly vyrobenými do roku 1970 i zastávka u nové rozhledny v Tučíně u Přerova. ČTK to dnes řekl pořadatel akce Jiří Zemánek z Oldtimer Clubu Helfštýn.
Program začne od 09:00 do 11:00 výstavou historických vozidel na Horním náměstí v Přerově. Hlavní kategorie je letos určena pouze pro automobily a motocykly vyrobené do roku 1939. Podle Zemánka pořadatelé pravidla zpřísnili kvůli rostoucímu počtu veteránů. Novinkou je kategorie juniorů do 21 let, kteří mohou dorazit s historickým strojem vyrobeným do roku 1970. "Už tady pár přihlášek mám," podotkl Zemánek.
Pořadatelé očekávají účast zhruba 110 až 120 strojů, poměr motocyklů a automobilů je zhruba jedna k jedné. Přihlášeni jsou podle Zemánka účastníci z Česka, Slovenska i Rakouska, zájem projevil také majitel veteránu z Maďarska.
Trasa je dlouhá zhruba 80 kilometrů a povede z Přerova tentokrát jižním směrem přes Horní Moštěnici, Přestavlky, Starou Ves, Kostelec u Holešova, Pacetluky, Bořenovice. Poté majitelé veteránů projedou okrajem Holešova, přes Tučapy, Prusinovice, Hlinsko pod Hostýnem a zamíří do Bystřice pod Hostýnem, kam by kolona měla na náměstí dorazit kolem 11:45, následovat bude výstava vozidel a slavnostní předání pohárů.
Pak zamíří přes Křtomil do Dřevohostic, kde je připraven doprovodný kulturní program a komentovaný průjezd. Další novinkou letošního ročníku bude zastávka u rozhledny v Tučíně, kde se uskuteční výstava historických vozidel. Cíl jízdy je na hradě Helfštýn, kam by první stroje měly dorazit kolem 14:20. Návštěvníci si tam budou moci prohlédnout všechna zúčastněná vozidla.
Mezi očekávanými exponáty budou například americký motocykl Henderson z roku 1925, čtyřválcový Ariel 1000 z roku 1937 či stroje značek Indian, Harley-Davidson, Jawa, ČZ a Praga. Z automobilů by se měly objevit například vozy značek Rolls-Royce, Bentley, Aero, Praga nebo Tatra.
Majitelé historických motocyklů a vozidel každoročně v na Přerovsku sezonu také na podzim zakončují. I tehdy je cílem hrad Helfštýn, na který ale vyrážejí z Lipníku nad Bečvou.