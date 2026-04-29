Řidič havaroval s nákladním vozem kolem půl třetí odpoledne na silnici II/315 na okraji Zábřehu.
„Při jízdě od obce Leština najel na nezpevněnou krajnici. Ta povolila a ‚stáhla‘ vůz do silničního příkopu, kde narazil do menšího listnatého stromu,“ uvedla policejní mluvčí Martina Kopecká.
Šofér vyvázl z nehody bez zranění, dechová zkouška u něj vyloučila jízdu pod vlivem alkoholu.
„Celková škoda na majetku byla odhadnuta na 45 tisíc korun, technická závada nebyla ohledáním zjištěna ani uplatněna,“ doplnila Kopecká.