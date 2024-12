Cestující s dětmi vstoupili do jízdy pendolinu, málem je smetlo

Nevstupovat do kolejiště tam, kde se to nesmí, a když už, tak se aspoň pořádně rozhlédnout. To si snad navždy bude pamatovat skupinka dvou dospělých a tří dětí, kterou ve stanici Zábřeh na Moravě na Šumpersku málem srazilo pendolino na služebním přechodu určeném jen pro zaměstnance. Video události od jednoho z přihlížejících sdílely České dráhy.