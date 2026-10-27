Zábřeh povede dosavadní koalice, starostou by měl zůstat František John

Zábřeh na Šumpersku povede po komunálních volbách stejná koalice jako dosud. Koaliční smlouvu podepsali zástupci vítězného uskupení Společně pro Zábřeh (sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů) s Nezávislou volbou a hnutím STAN. V čele města s více než 13.000 obyvateli by měl zůstat dosavadní starosta a lídr vítězného uskupení František John (KDU-ČSL). Uvolněným místostarostou bude Josef Klimek (KDU-ČSL), sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
Koaliční dohodu, která kromě personálního obsazení rady města či zásad spolupráce obsahuje také programové priority, podepsalo všech 13 koaličních zastupitelů. Koalice tak oproti minulému období ještě o jeden mandát posílila. Zastupitelstvo města má 21 členů. "Složení koalice zohledňuje výsledek voleb, důležitá je také zkušenost a programová shoda. Jsme tým, který bude efektivně pracovat pro město Zábřeh. Můžeme navazovat na dosavadní práci," uvedl starosta John.
Ustavující zastupitelstvo je v plánu 3. listopadu. Pokud Johna zastupitelé potvrdí ve funkci, zahájí v čele Zábřeha již své páté volební období. Na ostatní místa v radě jsou navrženi Pavel Doubrava, Josef Kroul a Lubomír Pek ze Společně pro Zábřeh, Zdeněk David za Nezávislou volbu a Vít Komárek za STAN.
V Zábřehu bylo do komunálních voleb podáno osm kandidátních listin, do zastupitelstva se nedostalo pouze SPD. Uskupení Společně pro Zábřeh vedené současným starostou získalo devět mandátů, druhé bylo hnutí ANO s pěti mandáty, Nezávislá volba a STAN mají po dvou mandátech a zbývající tři uskupení po jednom mandátu.