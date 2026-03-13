Místo plevelu dvě klubíčka. Pracovníky překvapili na kruháči právě narození zajíci

Mláďata objevili podle informací zveřejněných na facebookovém profilu města pracovníci technických služeb, kteří vyrazili záhony plít.
„Čekali plevel, našli dvě klubíčka. Jedno z nich už bohužel svůj boj na asfaltové křižovatce prohrálo. Ale to druhé, choulící se v levanduli, se rozhodlo bojovat,“ uvedla mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
Pracovníci podle ní okamžitě kontaktovali jednu z úřednic oddělení životního prostředí a ta se obrátila na zvířecí záchrannou stanici v Rudě nad Moravou. Její zástupci si následně „březňáka“ převzali.
„Dobrá zpráva je, že Levanduláček v tom nebude sám. V Rudě už jedno zaječí miminko mají, takže náš zábřežský dobrodruh vyfasuje parťáka a tu nejlepší možnou péči,“ dodala Mahdalová.
Malí zajíčci se rodí už od února a několik dnů po narození jen nehybně leží a čekají, až k nim jednou, nejvýš dvakrát za den přijde matka, aby je nakojila. Zatímco v popsaném případu byl lidský zásah nevyhnutelný, u mláďat v přírodě je naopak až na výjimky nežádoucí.
Zajíčci totiž vypadají bezmocně a opuštěně, a tak jim někdy neinformovaní lidé chtějí pomoci. Jakmile na ně však sáhnou, jejich matka už se k nim kvůli „načichnutí“ zápachem člověka nevrátí. V záchranných stanicích navíc i přes sebelepší odbornou péči zhruba polovina zajíčků nepřežije.
Lidé by proto měli zasahovat jen tehdy, je-li zvíře očividně zraněné či podvyživené, a jakýkoliv krok by měli nejprve konzultovat s odborníky.