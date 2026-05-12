Incident se stal ve čtvrtek po poledni, policisté o něm informovali dnes ráno. Pětadvacetiletý muž vzal v obchodě stan v hodnotě 899 korun a odešel bez zaplacení. Jeho jednání si všimla mladá prodavačka, která za ním ihned vyběhla a volala na něho.
„Muž se k prodavačce vrátil, ale místo toho, aby odcizené zboží vrátil, zareagoval zcela neadekvátně. Strčil do ní takovým způsobem, že upadla mezi dvě zaparkovaná vozidla. Útok vůči ní pokračoval dál, a to tím způsobem, že jí několikrát silně dupl na horní část těla a hlavu. Vzápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci,“ popsala krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Násilníka pomohli zadržet svědci
Na ženy přestal muž útočit až ve chvíli, kdy zasáhli další kolemjdoucí, a dal se na útěk. Vzápětí ho ale svědci zadrželi a předali policistům, kteří výtečníka převezli na služebnu. Mladší z napadených žen převezli zdravotníci do nemocnice v Šumperku a starší ošetřili ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
Druhý den začalo trestní stíhání podezřelého, vyslechl si obvinění z trestných činů těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádež.
Státní zástupce i soudce následně schválili pro muže vazbu. „V sobotu odpoledne byl obviněný muž eskortován a předán do vazební věznice v Olomouci, kde zřejmě bude čekat až do vynesení rozsudku. Soudce může dle trestního zákoníku rozhodnout o uložení až desetiletého trestu odnětí svobody,“ dodala Zajícová.