Zábřežští bikeři dostanou nové cyklotraily

Údolím už prochází cyklostezka vedoucí po tělese bývalé železniční tratě. Nově vybudované traily přidávají této oblasti další poutavý prvek pro aktivní turisty a cyklisty.

„Realizace těchto cyklotrailů je dalším krokem k tomu, aby Zábřeh nabízel nejen kvalitní sportovní infrastrukturu, ale také přitahoval návštěvníky, kteří mají rádi přírodu a pohyb,“ uvedl zábřežský starosta František John.

„Obrovskou přidanou hodnotou projektu bylo to, že samotní bikeři se aktivně zapojili do realizace. Do práce tak vložili nejen své zkušenosti, ale i vášeň pro tento sport,“ vyzdvihl.

Projekt zahrnuje dva cyklotraily s délkou přes dva kilometry. Jedná se o dráhy vybudované z přírodních materiálů s minimálním zásahem do okolního prostředí.

Cílem bylo maximálně využít stávající terén a vytvořit stezky, které budou nejen zábavné, ale také ohleduplné k přírodě. O přesném termínu otevření bude radnice včas informovat.