Olomoučtí vědci objevili při výzkumu v Panamě šest nových druhů žab

Olomoučtí vědci objevili při výzkumném pobytu v Panamě šest dosud neznámých druhů žab z čeledi pralesničkovitých. Přestože se nově popsané druhy na první pohled výrazně podobají, jejich evoluční historie je odlišná, zjistil mezinárodní výzkumný tým pod vedením Milana Veselého z katedry zoologie olomoucké přírodovědecké fakulty. Jedná se o zástupce rodu Colostethus, který na rozdíl od svých pestrobarevných příbuzných zahrnuje převážně nenápadně zbarvené druhy, sdělili ČTK zástupci Univerzity Palackého.
Výzkum ukázal, že žáby, které vědci po desetiletí považovali za příslušníky jediného široce rozšířeného druhu, ve skutečnosti patří k několika samostatným vývojovým liniím příbuzným jinému druhu rodu Colostethus. Jejich odlišnost potvrdily genetické analýzy, porovnání tělesných znaků i hlasových projevů samců.
Objev podle odborníků rozšiřuje poznatky o biologické rozmanitosti Střední Ameriky, ale také upozorňuje na význam ochrany tamních přírodních stanovišť. "Náš objev zvýšil počet vědecky popsaných druhů rodu Colostethus z 11 na 17," uvedl Tadeáš Venkrbec z katedry zoologie. Podle Veselého však hlavním cílem nebylo pouze rozšířit seznam známých druhů, ale především objasnit evoluční historii této skupiny obojživelníků, úzce spjatou se složitým geologickým vývojem Panamské šíje, která propojuje Severní a Jižní Ameriku.
Výzkumníci se zaměřili na žáby, které byly v Panamě dlouhodobě řazeny k druhu Colostethus pratti, původně popsanému z Kolumbie. O jejich skutečné identitě však odborníci pochybovali několik desetiletí. Objasnit jejich původ se podařilo až díky propojení genetických analýz, terénního výzkumu a studia hlasových projevů žab. Právě volání samců se ukázalo jako jeden z nejspolehlivějších znaků umožňujících jednotlivé druhy rozlišit. Jejich cvrčivé zvuky se liší délkou, kadencí, frekvencí i počtem tónů.
Všech šest nových druhů má podle odborníků poměrně omezené geografické rozšíření. "Některé populace obývají pouze malá území, a jsou proto obzvláště citlivé na změny životního prostředí," doplnil Milan Veselý. Autoři studie upozorňují, že čtyři ze šesti nově popsaných druhů splňují kritéria pro zařazení mezi ohrožené.