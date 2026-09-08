Začátku volební kampaně v Olomouci dominuje problematika bydlení

Autor: ČTK
  15:13aktualizováno  15:13
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Téma dostupného bydlení dominuje úvodní části kampaně před komunálními volbami ve stotisícové Olomouci, kde navzdory poměrně intenzivní bytové výstavbě ceny nemovitostí rychle rostou a město má omezený počet nájemních bytů. Podle zástupců politických stran a hnutí může radnice výstavbu nových bytů podpořit, jejich názory na způsob zásahu města se ale liší.

"Za posledních deset let se bydlení v Olomouci výrazně vzdálilo běžným příjmům. U standardního bytu o 70 metrech čtverečních se poměr ceny k průměrné hrubé roční mzdě posunul přibližně ze 7,7 na téměř 13," napsal na sociálních sítích lídr ODS Jan Vašíř. Jedním z hlavních důvodů růstu cen bytů je podle něj dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou a nabídkou.

Bytová výstavba v Olomouci, která se díky dobré občanské vybavenosti, kvalitní zdravotní péči a univerzitnímu prostředí řadí mezi vyhledávaná města k bydlení, nebyla podle Vašíře v uplynulých letech dostatečně stabilní a pružná, aby dlouhodobě vyrovnávala tlak vysoké poptávky na ceny bytů. "Nechceme regulovat nedostatek. Chceme umožnit vznik většího množství bydlení. Připravit území, využít brownfieldy, zrychlit procesy města a nastavit jasná pravidla pro výstavbu," uvedl.

Podle primátorčina náměstka Tomáše Pejpka, který na kandidátce hnutí ProOlomouc obsadil páté místo, je bytová výstavba v Olomouci v republikovém srovnání nadprůměrná, vysoké jsou ale také ceny bytů. "Investoři pouští na trh ročně omezený počet nových bytů," uvedl. Územní plán v Olomouci vymezuje přes 200 hektarů ploch vhodných pro obytnou výstavbu, na kterých je možné stavět bez jeho změny. Případné úpravy územního plánu dokáže město podle Pejpka provést poměrně rychle.

Nový impuls by bytové výstavbě mohlo podle Pejpka dát zavedení pravidel pro jednání s developery či lepší spolupráce města a investorů při výstavbě infrastruktury. Radnice by podle něj měla vyčlenit dostatek městských bytů pro seniory a sociálně slabé, začít nabízet startovací byty a poskytovat asistenci s bydlením těm, kteří si neporadí sami. Město může v rámci svých omezených možností také stavět nové městské byty.

Podle primátorčina náměstka a dvojky na kandidátce ANO Miloše Tichého lze nabídku dostupného bydlení zvýšit podporou nové výstavby a užší spoluprací s developery, včetně využití takzvaných PPP projektů. ANO prosazuje jasnější pravidla pro investory, rychlejší povolování staveb a vznik jednotného kontaktního místa, které by koordinovalo projednávání investičních záměrů s městem.

ANO chce prověřit vznik městské nájemní agentury, která by propojovala soukromé vlastníky bytů se zájemci o dostupné nájemní bydlení a majitelům nabízela například garanci nájemného či správu bytů. Ve spolupráci se státem lze podle Tichého rozšiřovat nabídku startovacích bytů pro rodiny s dětmi a bydlení pro domácnosti s nízkými a středními příjmy. Město k tomu může využívat dotační programy.

Radnice vlastní 1500 městských bytů. Z nich 600 je vyčleněno pro seniory a handicapované.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Kulturní centrum MIZA v Moravské Třebové má stát půl miliardy korun

ilustrační snímek

Vedení Moravské Třebové na Svitavsku připravilo podklady k dalším etapám výstavby Kulturního centra MIZA. Má vzniknout v bývalém areálu mlékárny Miltra, který...

8. září 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Kde žijí sparťani a kde slávisté? Mobilní data „nakreslila“ fotbalovou mapu Prahy

Odvěká rivalita. Nedávno se odehrálo už 318. derby.

Fotbalová rivalita mezi Slavií a Spartou se výrazně promítá i do mapy Prahy. Studie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy založená na anonymizovaných a agregovaných mobilních datech operátora O2...

8. září 2026

Kruháč se sotva zajel a už ho znovu opravují. Řidiči stojí v dlouhých kolonách

Přestavba okružní křižovatky na silnici I/35 u Koclířova probíhá za plného...

Řidiči jedoucí z Prahy směrem na Olomouc, Ostravu či Polsko s postupující výstavbou dálnice D35 stále častěji volí trasu přes Litomyšl namísto cesty po D1 přes Brno. Od úterý do pátku však na ně u...

8. září 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

ÚS odmítl stížnost dcery Slánského, žádala příspěvek k důchodu kvůli internaci

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Marty Slánské, dcery komunistického funkcionáře Rudolfa Slánského popraveného v politickém procesu. Žádala o zvláštní...

8. září 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začátku volební kampaně v Olomouci dominuje problematika bydlení

ilustrační snímek

Téma dostupného bydlení dominuje úvodní části kampaně před komunálními volbami ve stotisícové Olomouci, kde navzdory poměrně intenzivní bytové výstavbě ceny...

8. září 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Vary budou dál odebírat teplo ze Sokolovské uhelné, minimálně ještě dvacet let

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové

Zastupitelé Karlových Varů dnes odsouhlasili pokračování dodávek tepla od Sokolovské uhelné. Spolupráce s největším regionálním dodavatelem bude pokračovat minimálně dalších 20 let. Vlastní zdroj, o...

8. září 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

V Praze 5, Smíchově City Smíchova ulici Šiklové je již delší dobu vyhlídka a další místa určená k odpočinku, jak již dnes bylo možno vidět a to s hračkami pro děti všeho druhu, sedáky a konečně...

vydáno 8. září 2026  16:39

Na Lipně se potopila plachetnice. Hasiči vylovili kanystr s naftou a vyzvedávali loď

Potopená plachetnice v Lipně.

Hasiči z Českých Budějovic, Českého Krumlova a Frymburka museli dnes ráno vyrazit na Lipno, kde se potopila plachetnice a hrozil tam únik nafty do vody. Velitel zásahu proto na místo povolal i...

8. září 2026  10:12,  aktualizováno  16:39

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Nakladatelství Argo představuje své stěžejní tituly druhé poloviny roku 2026

8. září 2026  16:34

Změna v půlce sezony. Divadlo Tramtarie se přestěhuje do Hanáckých kasáren

Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie...

Olomoucké divadlo Tramtarie vstupuje do zlomové sezony, která bude spjatá především se stěhováním. Novým sídlem nezávislé scény by se v lednu příštího roku měla stát Hanácká kasárna. Kapacita...

8. září 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Buzerujete, já vás nenávidím. Muž si koledoval, až za banální přestupek skončil v poutech

Banální přestupek proti vyhlášce o ochraně veřejné zeleně se zvrtl v agresivní...

Banální přestupek skončil předvedením zadrženého v poutech. Odehrálo se v noci z neděle na pondělí před pražským hlavním nádražím. Když se hlídka strážníků snažila jen zjistit totožnost muže, který...

8. září 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

V Uherském Hradišti usiluje o obhájení křesla 24 z 27 zastupitelů

ilustrační snímek

V Uherském Hradišti usiluje letos o obhájení křesla v městském zastupitelstvu 24 z 27 dosavadních členů. Voliči budou moci ve městě s přibližně 25.000...

8. září 2026  14:33,  aktualizováno  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×