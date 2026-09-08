Začátku volební kampaně v Olomouci dominuje problematika bydlení

Téma dostupného bydlení dominuje úvodní části kampaně před komunálními volbami ve stotisícové Olomouci, kde navzdory poměrně intenzivní bytové výstavbě ceny nemovitostí rychle rostou a město má omezený počet nájemních bytů. Podle zástupců politických stran a hnutí může radnice výstavbu nových bytů podpořit, jejich názory na způsob zásahu města se ale liší.
"Za posledních deset let se bydlení v Olomouci výrazně vzdálilo běžným příjmům. U standardního bytu o 70 metrech čtverečních se poměr ceny k průměrné hrubé roční mzdě posunul přibližně ze 7,7 na téměř 13," napsal na sociálních sítích lídr ODS Jan Vašíř. Jedním z hlavních důvodů růstu cen bytů je podle něj dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou a nabídkou.
Bytová výstavba v Olomouci, která se díky dobré občanské vybavenosti, kvalitní zdravotní péči a univerzitnímu prostředí řadí mezi vyhledávaná města k bydlení, nebyla podle Vašíře v uplynulých letech dostatečně stabilní a pružná, aby dlouhodobě vyrovnávala tlak vysoké poptávky na ceny bytů. "Nechceme regulovat nedostatek. Chceme umožnit vznik většího množství bydlení. Připravit území, využít brownfieldy, zrychlit procesy města a nastavit jasná pravidla pro výstavbu," uvedl.
Podle primátorčina náměstka Tomáše Pejpka, který na kandidátce hnutí ProOlomouc obsadil páté místo, je bytová výstavba v Olomouci v republikovém srovnání nadprůměrná, vysoké jsou ale také ceny bytů. "Investoři pouští na trh ročně omezený počet nových bytů," uvedl. Územní plán v Olomouci vymezuje přes 200 hektarů ploch vhodných pro obytnou výstavbu, na kterých je možné stavět bez jeho změny. Případné úpravy územního plánu dokáže město podle Pejpka provést poměrně rychle.
Nový impuls by bytové výstavbě mohlo podle Pejpka dát zavedení pravidel pro jednání s developery či lepší spolupráce města a investorů při výstavbě infrastruktury. Radnice by podle něj měla vyčlenit dostatek městských bytů pro seniory a sociálně slabé, začít nabízet startovací byty a poskytovat asistenci s bydlením těm, kteří si neporadí sami. Město může v rámci svých omezených možností také stavět nové městské byty.
Podle primátorčina náměstka a dvojky na kandidátce ANO Miloše Tichého lze nabídku dostupného bydlení zvýšit podporou nové výstavby a užší spoluprací s developery, včetně využití takzvaných PPP projektů. ANO prosazuje jasnější pravidla pro investory, rychlejší povolování staveb a vznik jednotného kontaktního místa, které by koordinovalo projednávání investičních záměrů s městem.
ANO chce prověřit vznik městské nájemní agentury, která by propojovala soukromé vlastníky bytů se zájemci o dostupné nájemní bydlení a majitelům nabízela například garanci nájemného či správu bytů. Ve spolupráci se státem lze podle Tichého rozšiřovat nabídku startovacích bytů pro rodiny s dětmi a bydlení pro domácnosti s nízkými a středními příjmy. Město k tomu může využívat dotační programy.
Radnice vlastní 1500 městských bytů. Z nich 600 je vyčleněno pro seniory a handicapované.