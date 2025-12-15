Nemocnice zachránila nedonošené dítě, otec po 20 letech věnoval štědrý dar

Po dvaceti letech se vrátil do Fakultní nemocnice Olomouc se svým synem Tomášem Petr Zlínský, aby poděkoval lékařům a zdravotníkům za záchranu svého dítěte. Dnes dospělý mladík se narodil jako nedonošený a vážil pouhý jeden kilogram. Otec jako poděkování nyní věnoval nemocnici čtvrt milionu korun.
O Tomáše Zllínského (druhý zleva) pečovali zdravotníci ve Fakultní nemocnici pět měsíců. Otec (uprostřed) věnoval teď nemocnici jako poděkování čtvrt milionu korun. | foto: Fakultní nemocnice Olomouc

Do nemocnice kdysi přijížděl jako vyděšený rodič obávající se o život svého syna. Tentokrát se vrátil jako štědrý dárce, který zařízení věnoval 250 tisíc korun.

O Tomáše Zllínského (na snímku) pečovali zdravotníci ve Fakultní nemocnici pět měsíců. Jeho otec po dvaceti letech věnoval nemocnici jako poděkování 250 tisíc korun.

„Od okamžiku, kdy jsme si před dvaceti lety Toma po pěti měsících v nemocnici odváželi domů, jsem věděl, že se sem jednou vrátím,“ vypráví otec. „Tehdy jsem si říkal, že bych chtěl nějak poděkovat, a teď jsem konečně mohl. A hlavně jsem chtěl Tomovi ukázat místo, kde to všechno začalo.“

Člověk zjistí, že řeší nepodstatné věci, říká koordinátorka onkologické péče

Vzpomínky na první týdny po porodu jsou i po dvaceti letech silné. „Bylo to období naděje a strachu. Člověk se snaží věřit, že to dopadne dobře, ale nic není jisté. A přitom už od prvního okamžiku mě přístup personálu uklidňoval – jejich klid, odbornost a lidskost,“ říká o době, kdy jeho syn vážil sotva kilogram.

„Stokilová má jistou výhodu.“ Osteoporóza ohrožuje stále mladší ženy, varují lékaři

Silné emoce neskrýval ani ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. „Příběh pana Zlínského a jeho syna Tomáše ukazuje, jak hlubokou stopu může zanechat péče našich lékařů a sester. Po dvaceti letech se sem vrací člověk, který kdysi s obavami stál u inkubátoru – a dnes s vděčností pomáhá dalším rodinám. Je to gesto, které zahřeje srdce všech, kdo věří, že nemocnice má být místem naděje, empatie a lidskosti,“ shrnul Havlík.

„Řekli nám, že Pavlík nebude.“ Zatajování střevních potíží chlapce málem stálo život

Petr Zlínský k tomu dodává: „Když jsem o daru mluvil s personálem, bylo to emotivní a krásně lidské. Jsem rád, že můžu pomoci, aby i ostatní rodiče měli víc klidu, víc naděje. A pokud to půjde, rád budu podporovat oddělení i dál,“ říká.

Dvacet let po náročném startu do života se kruh symbolicky uzavírá. Z rodiče plného obav se stal dárce, který dává naději dalším. „Je to štěstí,“ říká otec. „A taky pocit, že dobro, které člověk kdysi dostal, může předat dál,“ vyznává.

Rodina má být spolu

V areálu nemocnice začne příští rok výstavba druhého Domu Ronalda McDonalda v České republice.

Zařízení nabídne ubytování rodinám hospitalizovaných dětí, aby mohly být svým nejbližším nablízku po celou dobu léčby.

„Je to vlastně stejný princip – snaha, aby rodiny mohly zůstat pohromadě i v těch nejtěžších chvílích,“ zdůrazňuje primář novorozeneckého oddělení Jan Hálek. „Dům Ronalda McDonalda poskytne zázemí rodinám starších dětí, zatímco Family Centered Care umožní, aby i rodiče těch nejmenších mohli být se svými novorozenci nepřetržitě.“

