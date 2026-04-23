Dvacet minut neplatí. Záchranka v Jeseníkách přijíždí později, než stanoví zákon

Daniel Vachek
  12:32
Dvacet minut. To je státem i krajem garantovaný čas, do kterého se má ke každému člověku v nouzi dostat záchranka po přijetí volání o pomoc a vyslání posádky na místo. Oficiální „Plán pokrytí území Olomouckého kraje“ ale mnohdy naráží na realitu v terénu. Do příhraničí a Jeseníků se záchranáři dostávají pomaleji, než říká zákon. Chybí výjezdové stanice, spolupráce s Polskem i vrtulníky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

V horských a příhraničních oblastech je dostupnost zdravotnické záchranné služby výrazně horší. V Jeseníkách se dojezdový limit i přes spolupráci se sousedními kraji nedaří vždy dodržovat. Vadí to místním obyvatelům, politikům i samotným záchranářům.

Jedním z problematických míst je sever regionu v okolí Zlatých Hor a Rychlebských stezek.

„Tam se ne vždycky podařilo splnit tu standardní dojezdovou vzdálenost do 20 minut. Je to hodně turisticky navštěvovaný region, a když tam došlo k nějakému problému, tak tam poslali vybavené místní hasiče, kteří dokázali poskytnout první pomoc,“ vysvětlila starostka Jeseníku a poslankyně za koalici SPOLU Zdeňka Blišťanová.

Podle náčelníka jesenické horské služby Jakuba Fabiána by situaci mohla zlepšit výjezdová stanice v Mikulovicích poblíž Zlatých Hor.

Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty

„Pokud se ji podaří vybudovat, tak si myslím, že Jesenicko bude pokryté velmi dobře. Bude lépe pokrytá oblast Rejvízu a Rychlebských hor. Jedna posádka je nyní v Javorníku, ale když je vyjetá, tak poměrně velká plocha zůstává odkrytá,“ vysvětluje Fabián s tím, že by jakékoliv posílení zdravotnické záchranné služby hodnotil kladně. Sever regionu totiž označuje za nejrizikovější oblast.

Přestože se o výjezdové základně pro záchranku u Zlatých Hor mluví, mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová redakci iDNES.cz nepotvrdila, že by kraj její výstavbu v dohledné době plánoval.

Podobná situace jako ve Zlatých Horách je i v okolí Loučné nad Desnou. „Je pravda, že tam má někdy posádka delší dojezd, a to i z šumperské strany, jelikož záleží na provozu a podmínkách,“ připustil náčelník Fabián.

Podle něj se ale nejzávažnější případy daří zvládat díky zapojení horské služby v režimu First Responder. „Pokud tam je nějaký vážný stav, tak se tam posílá zároveň s posádkou ZZS i naše posádka a jezdíme k lidem také do obce,“ vysvětlil Fabián.

Nové základny by zdravotničtí záchranáři přivítali. „Pokrytí kraje je takové, jaké je, abychom splňovali dojezdové časy dvacet minut. Ale samozřejmě to kvůli horám kolikrát není možné. Také kvůli tomu by měla vzniknout základna ve Zlatých Horách, aby tam bylo posil více i skrze oblasti, kde je více turistů,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Zároveň podotkla, že v případech, kdy se záchrance nedaří dorazit na místo do stanovené lhůty, využívají služeb nejen horské služby, ale i policistů nebo hasičů v blízkém okolí.

Pomoci by mohli Poláci. V noci se nelétá

Podle Blišťanové by dostupnosti péče mohla pomoci spolupráce zdravotnických záchranných služeb mezi Českem a Polskem. „V parlamentu se má nyní projednávat nová smlouva o zdravotních službách mezi českou a slovenskou stranou. My víme, že takovou dohodu bychom potřebovali jako sůl i tady. Tím by se vyřešilo právě to území hluchých míst,“ míní starostka.

Zároveň by si přála, aby na Jesenicko létala Letecká záchranná služba (LZS) i v nočních hodinách. „Teď létá jenom od úsvitu do soumraku. Když se potom děje něco vážného, tak k nám přilétají z Ostravy. Zároveň víme, že pokud se něco děje v Ostravě, tak nepřiletí na Jesenicko,“ podotkla.

Podle mluvčí Mikiskové v nočních hodinách neobsluhuje Letecká záchranná služba celé území kraje. „Nelétáme v noci. Naši piloti jsou sice na noční lety školení, ale nemáme je zavedené, takže nedržíme v noci pohotovost. Standardně na noční zásahy využíváme Ostravu nebo Brno, takže pro Jesenicko je to Ostrava, protože je přístupnější,“ vysvětluje mluvčí Mikisková.

Podle ní se ale situace s nočními lety může proměnit v případě, pokud tendr na zajištění LZS vysoutěží jiný dodavatel.

Olomoucký kraj se snaží dostupnost zdravotnické záchranné služby postupně zlepšovat. V květnu plánuje dokončit novou výjezdovou stanici ve Šternberku a během následujících dvou měsíců chce zahájit výběrové řízení na zhotovitele dvou dalších základen v Jeseníku a Javorníku.

„Aktualizace projektových dokumentací na tyto výjezdové základny bude dokončena do konce dubna 2026, tudíž přesná projektovaná cena není prozatím známa. Předpokládaná cena pro Jeseník je cca 65 milionů a pro Javorník cca 23 milionů,“ uvedla mluvčí Olomouckého kraje Knajblová.

Kromě Jeseníků se připravují i další projekty. Podle Knajblové se chystá projektová příprava nových základen v Olomouci, Prostějově a Mohelnici. Zároveň probíhá příprava rekonstrukce výjezdové základny v Přerově.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje má na území celého regionu celkem 17 výjezdových stanic. Šest z nich se nachází na Olomoucku, čtyři na Přerovsku a další čtyři na Šumpersku. Okresy Prostějov a Jeseník mají v současnosti po dvou základnách.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

