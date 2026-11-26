Prostějovská radnice připravuje zavedení participativního rozpočtu v základních a středních školách. Jejich žáci a studenti budou moci sami navrhovat a hlasováním vybírat projekty na zlepšení školního prostředí. Každá zapojená škola bude mít k dispozici až 100.000 korun. První ročník školního participativního rozpočtu chce město vyhlásit příští rok. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová.
Prostějov využívá participativní rozpočet od roku 2021. V dosavadních pěti ročnících obyvatelé města vybrali 22 projektů, které z něj byly financovány. Odbor rozvoje a investic magistrátu nyní navrhl pravidelné střídání dvou typů participativního rozpočtu. Jeden rok by obyvatelé rozhodovali o projektech ve městě a následující rok by o využití peněz rozhodovali žáci a studenti prostějovských škol.
"Chceme dát mladým lidem příležitost aktivně se zapojit do rozhodování o prostředí, ve kterém tráví velkou část svého dne. Nejde přitom jen o samotné úpravy škol, ale také o zkušenost s týmovou spoluprací, plánováním, hospodařením s penězi a demokratickým rozhodováním," uvedl náměstek primátorky Libor Marčan (ODS).
Do projektu se budou moci zapojit všechny základní a střední školy v Prostějově bez ohledu na zřizovatele. Žáci a studenti budou moci navrhovat například vybudování relaxačních zón, úpravy společných prostor, pořízení nového vybavení či pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. "Podmínkou je, aby projekty zlepšovaly školní prostředí a atmosféru, sloužily širšímu okruhu žáků a byly realizovány v areálu školy nebo jeho bezprostředním okolí. Běžné opravy školního majetku do projektu zařadit nebude možné," upozornil Marčan.
Do přípravy školního participativního rozpočtu se zapojí také Národní síť Zdravých měst, prostějovské Ekocentrum IRIS a Inovační centrum Olomouckého kraje. Výsledky hlasování by měly být vyhlášeny v dubnu příštího roku. Vítězné projekty mohou školy uskutečnit od dubna do prosince 2027.
Participativní rozpočet umožňuje občanům zapojit se do rozhodování o rozvoji města. Prostějovská radnice na něj každoročně vyčleňuje tři miliony korun. Letos v participativním rozpočtu Prostějova zvítězily projekty zaměřené na rozšíření discgolfového hřiště v Kolářových sadech, vybudování veřejného ohniště Chutěbory, modernizaci dětského hřiště v Krasicích a rozšíření venkovních dřevěných hracích prvků pro děti v biokoridoru Hloučela.