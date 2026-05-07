Zahradníci v Lošově vysadili stovky stromů a keřů, vznikly tam remízky a mokřad

Několik stovek stromů a keřů vysadili zahradníci na polích v olomoucké městské části Lošov. Nová zeleň tam vytvořila remízky, které poskytnou zázemí živočichům a stanou se místem pro procházky obyvatel i turistů, kteří do této okrajové části města zavítají. Projekt krajinných úprav v Lošově zahrnoval kromě výsadby zeleně i vybudování mokřadu. ČTK to sdělil mluvčí radnice Jan Horejš.
V Lošově bylo vysazeno 852 listnatých stromů domácích druhů, 285 keřů a 52 ovocných stromů tradičních odrůd, jako jsou jabloně, hrušně, švestky a třešně. Dva nové remízky zahradníci vysadili v lokalitě Pod Hvězdárnou. Přímo na kopci vedle hvězdárny vznikl zatravněný ovocný sad. "Prozatím je nezbytné remízy s domácími stromy a keři chránit oplocenkami proti poškození zvěří, ale v budoucnu bude možné procházet pod třešňovým stromořadím vedoucím středem remízů a trasa kolem hvězdárny vytvoří procházkový okruh," uvedla vedoucí oddělení krajinné zeleně magistrátu Helena Přibylová.
Na dolní části nedalekého pole, která byla dlouhodobě podmáčená, odborníci vybudovali nový mokřad s ostrůvkem a mělkým příkopem pro zachycení a přivádění vody stékající z nedalekého svahu. I kolem mokřadu zahradníci vysadili stromy a keře. "Lokality Mokřad a Pod Hvězdárnou se stanou atraktivním cílem pro víkendové procházky obyvatel z okolí. Zároveň se nám podařilo vytvořit kvalitní přírodní prostředí pro živočichy i pro rozvoj hodnotných rostlinných společenstev," podotkla Přibylová.