K referendu mohlo v sobotu přijít 34 440 lidí, počet odevzdaných obálek byl nakonec 4 504. Po odečtení neplatných hlasů bylo pro odpověď „ano“ 3 808 obyvatel a odpověď „ne“ dostala 665 hlasů.
Referendum tedy není platné, protože nepřišlo alespoň 35 procent voličů, a odpověď není závazná.
Radnice v neděli ráno uvedla, že vzhledem k neplatnosti referenda bude město postupovat podle dosavadních plánů a pokračovat v přípravě výstavby akvacentra s 25metrovým bazénem, kterou schválilo zastupitelstvo města v červnu 2024.
Primátora František Jura (ANO) vnímá nízkou účast jako souhlas s kroky vedení města. „Většina občanů necítila nutnost se referenda zúčastnit. Beru to jako jasné vyjádření důvěry v rozhodnutí samosprávy, která se tématu nového akvacentra věnuje dlouhodobě a k celému projektu přistupuje s maximální odpovědností. Ačkoliv jsme po celou dobu vnímali, že se lidé o téma aktivně zajímají a diskutují o něm, výsledek ukazuje, že převážná část veřejnosti s naším postupem souhlasí,“ uvedl Jura.
Akvacentrum už má stavební povolení
Magistrátem preferovaná varianta už má od konce března stavební povolení. Hlavním objektem je krytý bazén navázaný na současný areál doplněný o pokladnu, nové zpevněné plochy, přeložku cyklostezky, dětské hřiště i sadové úpravy. Na střeše mají být fotovoltaické panely.
„Pokud se občané v referendu rozhodnou pro variantu pětadvacetimetrového bazénu, budeme pokračovat podle usnesení zastupitelstva, kdy jsme jednoznačně schválili tuto variantu,“ uvedl již dříve primátor k největší investici v historii Prostějova. Bazén by v takovém případě měl být hotový nejpozději na začátku roku 2028.
Podle zástupce plaveckého oddílu Jakuba Jílka je padesátimetrová varianta normou pro závodní plavání umožňující mimo jiné pořádání závodů. Město naopak argumentovalo zejména cenou, jelikož 25 metrů dlouhá varianta by měla podle odhadů stát přibližně 750 milionů korun. Dvojnásobná délka vychází až na miliardu.
Opozice: Lidi strašila anonymní kampaň
Opoziční zastupitel Jan Mochťák (Piráti) se domnívá, že pokud by zastupitelstvo vyhlásilo referendum v termínu voleb, bylo by to výhodnější. „Je třeba respektovat výsledek a je dobře, že do rozhodování byli zapojeni občané. Mohli jsme si ale odpustit celý ten cirkus a referendum spojit s volbami, určitě by byla zajištěna větší účast a současně by to bylo i levnější. Teď to město, tedy nás všechny, vyšlo na milion korun,“ řekl.
Radnice připomíná, že k referendu zřídila zvláštní stránku na webu města, na náměstí stál informační kiosek a vznikly také informační letáky. Tématu se věnovaly Prostějovské radniční listy, magistrát uspořádal veřejné setkání a město si také platilo inzerci v tisku.
Podle Mochťáka se dalo oslovit víc lidí jinak. „Pokud by město chtělo, je propagace mnohonásobně větší, účelnější. Ještě do toho vstupovaly zákulisní věci, objevila se anonymní kampaň, která účelově mířila na emoce a strach. Například, že když bude větší bazén, nebude wellness a sauna, což není pravda. Nebo, že kvůli tomu nebude možné opravovat chodníky a podobně. Je smutné, že autoři se nedostavili na odborné diskuze k tématu,“ uvedl.
„Mnoho lidí, třeba i já, by pak možná změnilo názor, kdyby byla podložená diskuze, ale to se nestalo. Jsme v postfaktické době, kdy lidi nezajímají argumenty,“ dodal Mochťák, který variantu padesátimetrového bazénu viděl jako jistější investici s nadregionálním významem.