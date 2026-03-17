Zájem o Univerzitu Palackého je setrvalý, přišlo opět téměř 35.000 přihlášek

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci letos dostala od zájemců o studium téměř 35.000 přihlášek. Počet je stejný jako loni i předloni. Zájem o studium meziročně vzrostl na pěti z osmi fakult. Největší nárůst počtu přihlášek zaznamenala fakulta tělesné kultury, kam uchazeči poslali o 333 přihlášek více než loni, sdělil dnes ČTK mluvčí UP Egon Havrlant. Ze zahraničí přišlo na univerzitu přes 4200 přihlášek o studium.
K letošnímu 15. březnu dostala škola celkem 34.731 přihlášek ke studiu. Loni jich bylo 34.633 a předloni v březnu škola evidovala 34.779 přihlášek. Rekord v historii univerzity byl 35.722 elektronických přihlášek v roce 2023. "Těší mě, že zájem o studium na Univerzitě Palackého zůstává dlouhodobě stabilní a potvrzuje naši silnou pozici mezi českými univerzitami. Velmi pozitivně vnímám rostoucí zájem o některé fakulty i trvale vysoký počet zahraničních uchazečů, což ukazuje na mezinárodní atraktivitu Olomouce jako univerzitního města," uvedl rektor UP Michael Kohajda.
Nejvyšší počet přihlášek letos stejně jako loni eviduje filozofická fakulta, na kterou uchazeči podali 8790 přihlášek. Následuje pedagogická fakulta s 6932 přihláškami a lékařská fakulta, která dostala 5015 přihlášek. Celkem 4445 přihlášek eviduje přírodovědecká fakulta, následuje fakulta zdravotnických věd s 2931 žádostmi, fakulta tělesné kultury, právnická fakulta a cyrilometodějská teologická fakulta. "Rozložení přihlášek mezi jednotlivé fakulty tak v zásadě odpovídá dlouhodobému trendu posledních let, kdy uchazeči nejčastěji volí studium humanitních, pedagogických, zdravotnických či přírodovědných oborů," dodal Havrlant.
O olomouckou univerzitu mají zájem i cizinci, letos škola eviduje 4202 přihlášek ze zahraničí, loni to bylo 4632 přihlášek. Největší zájem o studium v Olomouci tradičně projevují uchazeči ze Slovenska, kteří podali 2755 prohlášek. Významné zastoupení mají také studenti z Ukrajiny, Kazachstánu, Izraele, Pákistánu a dalších zemí. Zahraniční studenti se nejčastěji hlásí zejména na medicínu, zdravotnické obory nebo přírodní vědy.
Mezi nejpopulárnější studijní programy podle počtu podaných přihlášek patří i nadále medicínské a právní obory. Prvenství si udržel obor všeobecné lékařství s 3199 přihláškami, což je o 177 více než v loňském roce. Další v pořadí jsou psychologie, právo a právní věda, zubní lékařství a fyzioterapie. Zástupci UP přitom upozorňují, že na některé obory je možné se ještě hlásit.
Olomoucká univerzita je druhá nejstarší v Česku. Nabízí 1000 kombinací studijních programů, které na osmi fakultách studuje 23.000 studentů.