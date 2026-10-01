Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí do konce října

Kvůli nepříznivé hydrologické situaci na Přerovsku prodloužila přerovská radnice zákaz odběru vody z vybraných řek a potoků na Přerovsku do konce října. Zákaz byl vydán v polovině srpna, původně s platností do konce září, informovala radnice na webu. Zákaz se týká správního obvodu Přerov, ve kterém je 59 obcí.
"Opatření se týká řady vodních toků ve správním obvodu Přerova, včetně Bečvy, Malé Bečvy, Strhance, Olešnice, Morávky, Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Moravy, Blaty, Valové a Hané a jejich přítoků. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek a velmi nízké průtoky," uvedl vodoprávní úřad přerovského magistrátu.
Na většině řek a potoků v přerovském správním obvodu jsou průtoky podle zástupců radnice výrazně podprůměrné a hladiny se pohybují kolem hodnoty sucha. "Ještě horší je situace na některých drobných tocích, kde protéká extrémně málo vody nebo voda zůstává pouze v tůních a nerovnostech ve dně," doplnila radnice.
Zákaz se týká odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénů. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období mimořádně nízkých průtoků.
Na extrémní sucho a pokles hladiny toků reagovaly letos v létě i další radnice v Olomouckém kraji, například Zábřeh na Šumpersku a Uničov na Olomoucku. Zákaz odběru povrchových vod ze všech vodních toků a nádrží platil od první poloviny srpna pro dvě desítky obcí také ve správním obvodu Litovle. Olomoucký magistrát kvůli suchu zakázal na začátku července odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Zákaz odebírat povrchovou vodu platil od července i v okolí Šternberku.