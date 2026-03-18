Zakázku na rekonstrukci pevnosti Tafelberg v areálu FN Olomouc získal Strabag

Zakázku na rekonstrukci bývalé pevnosti Tafelberg v okrajové části areálu Fakultní nemocnice Olomouc získala stavební firma Strabag. Do tendru se přihlásilo pět zájemců, Strabag zvítězil s cenou 646,3 milionu korun. Odhadované náklady na projekt činily 650 milionů korun. ČTK dnes informaci získala z databáze veřejných zakázek. V opravené kulturní památce chce nemocnice vybudovat inovační centrum zaměřené na špičkovou medicínu. Vedení nemocnice počítá i s kulturním a společenským využitím areálu pevnosti. Centrum plánuje otevřít v roce 2028.
Ekonomický náměstek ředitele FN Olomouc Tomáš Uvízl řekl ČTK, že nemocnice zaplatí rekonstrukci hlavně z dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Část nákladů nemocnice pokryje z vlastních peněz. "Rekonstrukce pevnosti Fort Tafelberg je součástí záměru vybudovat ve FN Olomouc Centrum pro podporu inovací. Nejstarší objekt v areálu se stane zázemím pro nejmodernější technologie a kolegy, kteří budou pracovat na jejich využití v medicíně," uvedl.
V inovačnímu centru získají firmy přístup k moderním laboratořím a testovacím prostorám. "Budou také moci využít flexibilní pronájmy a díky blízkosti pevnosti a klinických pracovišť i odbornou podporu při vývoji a ověřování svých řešení v reálném provozu nemocnice. Součástí nabídky bude také strategické poradenství, podpora při ochraně duševního vlastnictví, pomoc s transferem technologií a komercializací výsledků výzkumu," řekl mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.
Součástí rekonstruované pevnosti bude také muzejní expozice, jejíž vybudování finančně podpoří Olomoucký kraj. "Expozice představí dobovou i současnou zdravotnickou techniku a prostřednictvím multimediálních prezentací i vývoj medicíny a zdravotnické techniky v budoucnu. Celkově pak chceme fort otevřít i na nádvořích a počítáme s jeho společenským a kulturním využitím," dodal Uvízl.
Fort Tafelberg byl postaven v letech 1838 až 1846 a je součástí věnce zhruba 20 pevnůstek, které chránily Olomouc. Pevnost Tafelberg v době své aktivní služby sloužila i jako vězení. Po zrušení pevnostního statutu Olomouce v roce 1886 prostory využívala armáda jako ubikaci důstojníků, kreslírny a jako sklady. Ve správě ministerstva obrany zůstala tato nemovitá kulturní památka do roku 2009, nyní patří nemocnici. Část pevnosti FN Olomouc využívá jako archiv pro uskladnění dokumentace.