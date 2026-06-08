Případem se bude zabývat olomoucký krajský soud. Muž se vraždy své přítelkyně dopustil tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice za vraždu jiné ženy. Obě oběti ubodal.
„Dohoda o vině a trestu nebyla z mé strany řešena, neboť o tuto obviněný neprojevil po celou dobu vyšetřování zájem. Pokud se týká návrhu trestu, tento nebudu před jednáním soudu sdělovat,“ uvedla státní zástupkyně.
Muži hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
Vražda se stala loni 26. listopadu. Muž podle kriminalistů napadl přítelkyni po předchozím požití alkoholu a vzájemné hádce. Na družku zaútočil podle šéfa odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jana Lisického zákeřně zezadu.
Utrpěla mnohačetná poranění, zemřela na místě. Útočník poté odešel, toulal se po okolí a pak telefonicky přivolal policii a doznal se. Se svou partnerkou, budoucí obětí, se podle policistů seznámil během výkonu trestu, na jeho konci totiž pracoval i mimo věznici.
Šestatřicetiletý muž poprvé vraždil ve svých 25 letech, kdy zaútočil na svou o šest let starší známou. Koncem května 2014 ženě v bytě ve Frýdku-Místku zasadil 50 ran, z toho 17 do krku. Při vyšetřování se přiznal, že k vraždě použil deset nožů, i tehdy sám přivolal policii.
Ostravský krajský soud jej za to v únoru 2015 poslal do věznice se zvýšenou ostrahou na 16,5 roku. Další vraždy se dopustil deset let a devět měsíců od vynesení předchozího rozsudku. Do spáchání první vraždy byl netrestaný.
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Propuštění vraha z Mírova nešlo z pohledu zákona zabránit, říká žalobce
Druhé vraždy, která byla téměř identická, se dopustil podle obžaloby 22 dní po podmíněném propuštění. Podle policie zabil ženu přímo z obce Mírov, k níž se po odchodu z věznice nastěhoval.
Šumperský státní zástupce Tomáš Horák, který případ před propuštěním muže na svobodu posuzoval, poté řekl, že podmíněnému propuštění nešlo z pohledu zákona zabránit. Odpykal si dvě třetiny trestu.
„Ve věznici se choval nadstandardně, měl 25 odměn a během výkonu mu nebyly uloženy žádné kázeňské tresty. Podle vězeňské služby byl po celou dobu ve výkonu trestu naprosto bezproblémový. Klíčový je také znalecký posudek z odvětví klinické psychologie. Podle znalce resocializace proběhla v pořádku, vězeň vykazoval znaky nápravy a neshledal u něj žádnou deviaci,“ řekl tehdy žalobce Horák o propuštěném. Dodal, že se za muže zaručily neziskové organizace, se kterými spolupracoval. Zajištěno měl ubytování i práci.