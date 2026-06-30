Zámecký park v Čechách p.Kosířem zkrátí kvůli vandalům otevírací dobu

Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku zkrátí od středy otevírací dobu, zavírat se bude o dvě hodiny dříve. Správa areálu tím reaguje na dlouhodobé negativní zkušenosti s vandalismem, poškozováním historického majetku i bezpečnostními riziky, které se objevují především ve večerních hodinách. Cílem změny je zajistit lepší ochranu jedné z nejvýznamnějších historických krajinářských kompozic na Moravě, sdělila ČTK mluvčí Vlastivědného muzea v Olomouci Martina Vysloužilová.
Park bude od 1. července přístupný denně od 7:00 do 18:00. "Nejde o rozhodnutí, které bychom přijali ze dne na den. Dlouhodobě řešíme případy poškozování majetku, krádeží, nepovoleného rybolovu nebo ničení výsadeb. Přibývají také situace, kdy se lidé pohybují v místech, kde to z bezpečnostních důvodů není vhodné. Jako správci areálu neseme odpovědnost nejen za kulturní památku, ale také za bezpečnost návštěvníků," uvedl kastelán zámku Martin Váňa.
Mezi události, které správa areálu v posledních letech řešila, patří krádeže měděných okapových svodů, poškozování a odcizování růží, ničení nových výsadeb stromů, nelegální rybolov nebo opakované nálezy po činnosti lidí užívajících drogy. Obavy vyvolává také ochrana svěřeného majetku, například nově vybudované půjčovny lodiček.
Další škody způsobil neznámý pachatel svévolným vysazením ryb do Malého rybníka, který byl po revitalizaci připraven jako vodní biotop. "Ty se rozmnožily natolik, že jejich odlov již není běžnými prostředky možný. Správa areálu proto předpokládá, že bude muset Malý rybník na podzim znovu vypustit, aby mohla nežádoucí rybí obsádku odstranit. Jde o zcela zbytečný zásah s finančními i provozními dopady, který ohrožuje výsledky právě dokončené revitalizace," doplnila mluvčí.
Cílem těchto kroků není park lidem uzavírat, ale zachovat ho v co nejlepší kondici i pro další generace, řekl Jakub Ráliš, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci, které zámek spravuje. "Spravujeme jedinečnou kulturní památku, jejíž obnova stojí desítky milionů korun a vyžaduje každodenní odbornou péči. Chceme, aby zámecký park zůstal místem, kam se budou lidé rádi vracet," doplnil Ráliš.
Zámecký park v Čechách pod Kosířem se rozkládá na ploše více než 20 hektarů a návštěvníci v něm mohou obdivovat řadu vzácných domácích i cizokrajných dřevin. Mnohé ze zdejších stromů jsou staré více než sto let a představují významnou součást historické i krajinářské hodnoty areálu. Park v posledních dvou letech prošel rozsáhlou revitalizací vodního systému. Rekonstrukce rybníků byla zahájena v roce 2024 a navázala na vypuštění Velkého rybníka kvůli jeho havarijnímu stavu. Součástí obnovy bylo odbahnění nádrží, zpevnění břehů, obnova historických prvků i vybudování nového přístaviště pro loďky. Do projektu Olomoucký kraj investoval desítky milionů korun.