Zámek Čechy pod Kosířem se vrátí do doby spisovatelky Jane Austenové

Do doby anglické spisovatelky Jane Austenové, představitelky takzvaného rodinného románu, budou moci nahlédnout v sobotu 23. května návštěvníci zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Jeho prostory zaplní fanoušci této spisovatelky žijící na přelomu 18. a 19. století v dobových kostýmech, společně se sejdou také na společném plese, sdělil ČTK kastelán zámku Martin Váňa. Akce s názvem Empírový den má na zámku dlouholetou tradici, sjíždějí se na něj fanoušci z celé Moravy.
V malebných historických zákoutích zámku čeká od 10:00 zájemce taneční lekce, na kterých se seznámí se základy anglických kontratanců, které pak večer využijí na plese. Následovat bude piknik v zámeckém parku a v 16:00 akce s názvem Hlava plná empíru, půjde o komentované ukázky dobových pokrývek hlavy, účesů a kosmetiky. "Letos chceme zájemcům kromě obvyklého volného programu v zámeckém parku také nabídnout trochu odborného know-how v podání dam na slovo vzatých," uvedli organizátoři akce.
Celý den vyvrcholí slavnostním plesem. "Setkají se na něm všichni účastníci celého dne a zažijí povznášející atmosféru období Regency, kdy se různorodé vrstvy společnosti anglického venkova potkávaly na tanečním parketu," dodali pořadatelé.
První ročník této akce vznikl v souvislosti s uvedením adaptace románu Jane Austenové Emma v Moravském divadle Olomouc v roce 2015. "Nyní opakujeme tento jedinečný zážitkový den každý rok, určen je pro všechny, kteří si chtějí na chvíli vyzkoušet historii na vlastní kůži a z pouhých diváků se stát jejími aktéry," řekla ČTK již dříve Katka Báňová z pořádajícího sdružení Jane Austen CZ.
Empírový den se každoročně řadí k největším dobovým akcím na zámku, který byl otevřen veřejnosti po dlouholeté rekonstrukci v roce 2016. Zámek disponuje prostornou oranžerií a anglickým parkem, který tvoří ideální kulisy pro konání obdobných akcí. Zámecký park je otevřen při akci všem zájemcům, kteří si tak mohou při pohledu na účastníky akce představit, jak to tam mohlo vypadat před 200 lety. Nejzajímavější způsob, jak si akci užít, je podle pořadatelů v historickém empírovém oděvu. Více informací je na stránkách akce.