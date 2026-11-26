Podle památkářů je poškození dřevěných konstrukcí závažné a netýká se pouze krovů, ale také stropních trámů posledního patra a podlahových trámů půdy. Na jižní straně je poškozeno přibližně 65 procent zhlaví těchto trámů, na severní straně zhruba 40 procent.
Přestože byla mezi dřevokaznými škůdci identifikována také dřevomorka domácí, převážnou část prvků podle Národního památkového ústavu (NPÚ) poškodila jiná houba, popraška sklepní. V menší míře se na poškození podílel také dřevokazný hmyz.
„Většinu poškozených dřevěných prvků bude možné sanovat dílčí náhradou (protézováním), některé však bude nutné vyměnit v celé délce,“ uvedla mluvčí olomouckého pracoviště NPÚ Sandra Kolářová.
Památkáři podle ní nyní konzultují připravovaný projekt se zpracovateli. Hlavním požadavkem je zachovat co největší část původních dřevěných konstrukcí, jejich historickou podobu i způsob spojování. Přesný rozsah nezbytných zásahů určí až projektová dokumentace.
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Na novou fasádu zámku Plumlov vybrali lidé 700 tisíc, přispěje i kraj a EU
„Projekt je víceméně hotový, jenom se připomínkoval,“ doplnil kastelán zámku Pavel Zástěra.
Dokumentace však musí projít dalším schvalováním, mimo jiné právě u památkářů. Starostka Plumlova Gabriela Jančíková (KDU-ČSL) upozornila, že město coby vlastník památky na dokončený projekt stále čeká. Teprve poté bude možné upřesnit náklady a vypsat soutěž na zhotovitele.
Dřevomorka podle kastelána zasáhla zhruba třetinu obvodu střechy v místech, kde se dřevěné konstrukce napojují na zdivo. Nejde tedy o třetinu celé střechy, ale především o spoje krokví a dalších nosných prvků. Problémy se objevily zejména tam, kde v minulosti do konstrukce zatékalo. Část napadených trámů bude nutné vyměnit, další by mohly být zachovány po odborném ošetření.
Cílem je omezit zásahy do historické konstrukce na nezbytné minimum. Stavbaři mezitím preventivně zabezpečili stropní konstrukce v horní části zámku, aby předešli případným dalším škodám.
Kvůli opravám výrazně poklesl počet návštěvníků
Komplikace se výrazně promítnou také do celkových nákladů. Podle Jančíkové činí současná smluvní hodnota rekonstrukce vysokého zámku 80 milionů korun včetně DPH, dalších 12 milionů připadá na budovu nízkého zámku. Celkem tak město počítá s investicí 92 milionů, z nichž bylo na vysokém zámku do října proinvestováno přibližně 62.
Další výdaje si vyžádá odstranění škůdců. Zatímco v létě se hovořilo o prodražení přibližně o 40 milionů korun, Zástěra nyní odhaduje navýšené náklady na sanaci na 30 až 35 milionů. Pokud by se tento odhad potvrdil a šlo o náklady nad rámec současných zakázek, celková cena rekonstrukce by mohla dosáhnout až 127 milionů. Starostka však zdůrazňuje, že přesná částka bude známá až po dokončení projektu a výběru zhotovitele. Město bude každopádně na další práce hledat finanční zdroje. Již nyní se mu podařilo získat deset milionů korun od hejtmanství.
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Plumlovský zámek se má stát památkou, možná bude víc peněz na opravy
Opravy citelně zasáhly i do provozu zámku. Kvůli stavebním pracím a statickému zabezpečení museli správci uzavřít dvě ze tří prohlídkových tras a návštěvníkům tak zůstal přístupný jediný okruh. Podle kastelána byl výsledkem pokles návštěvnosti, v posledních sezonách ho odhaduje v řádu desítek procent. Přesná čísla však nemá k dispozici. Zámek se přitom snaží udržet zájem veřejnosti pořádáním kulturních a společenských akcí.
Na obnovu přispívá i prostějovská radnice a dárci
Zástěra předpokládá, že by práce mohly skončit v roce 2028, definitivní harmonogram však zatím není znám. Vedle odstranění škůdců město počítá také s pokračováním oprav fasád a dalších částí zámeckého areálu.
Rozsáhlá obnova plumlovského zámku začala na jaře loňského roku. Restaurátoři se nejprve pustili do opravy severní fasády vysokého zámku, jejíž technický stav byl natolik špatný, že z ní opadávaly některé prvky a ohrožovaly návštěvníky. Při odkrytí střešních konstrukcí však dělníci narazili na škůdce, kteří poničili část krovu a stropních trámů. Poškození bylo natolik závažné, že ohrozilo stabilitu památky a restaurátorské práce v posledním patře musely být přerušeny. Samotná sanace měla podle odhadů z loňského června trvat 12 až 18 měsíců.
Město na rekonstrukci získalo evropskou dotaci 57 milionů korun, dalších deset milionů poskytl Olomoucký kraj, který zároveň prodloužil termín využití svých dotací do listopadu 2028. Na obnovu přispívá také sousední Prostějov, jenž v předchozích dvou letech věnoval dva miliony. Letos v srpnu pak rada města doporučila zastupitelstvu schválit další milionový příspěvek. Do financování oprav se zapojuje rovněž veřejnost prostřednictvím sbírky.
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1. března 2024