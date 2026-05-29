Neskutečný hnus. Lidi v Litovli zase trápí zápach, starosta oponuje výsledky kontrol

Autor: hvl, lem
  14:22aktualizováno  14:27
Zase stejný příběh. Sociální sítě města Litovle na Olomoucku zaplavily negativní hlasy obyvatel. Místní si stejně jako v předchozích měsících a letech stěžují na nesnesitelný zápach, kterým jim znepříjemňuje žití ve městě. Zatímco v minulosti byl původcem zápachu místní cukrovar a sušárna kalů, teď prý jde o hnojení polí.

Obyvatele Litovle dlouhou dobu za teplých dnů trápil zápach z kalových nádrží u místního cukrovaru, kam firma odváží odpadní vody. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

„To už vážně překračuje veškeré meze. To je neskutečný hnus, vyloženě na poblití. Bez přehánění,“ napsal na Facebook nespokojený obyvatel Litovle Josef Blümel.

„O sušičku se teď v žádném případě nejedná,“ reagoval pro iDNES.cz starosta Litovle Viktor Kohout (SNK Litovel). „Pole se louží jako každý rok a desetiletí,“ poznamenal.

Úleva pro Litovel. Zápach ze sušárny kalů omezí nová technologie

Jenže frustrace místních roste. „Člověk si před usnutím otevře okno pro čerstvý vzduch, ale to se ukazuje jak velice špatný nápad. Těch keců kolem, už spoustu let, ale skutek utek,“ stěžoval si Blümel.

„Lidi buďte rádi že nebydlíte u Doubravky, protože čuchat ho*na ze sušičky kalů je 100x větší humus než cukrovar. Toto byla opravdu pomsta od města. Máme malé děti, chci dát sušit ven prádlo na vzduch a nejde to. Opravdu to omezuje život,“ píše zase jiný, anonymní uživatel.

Další přidává poznatek, že se i kvůli smradu z města odstěhoval. Teď situaci navíc umocňují i vedra. „Je horko, a tak čpí i laguny cukrovaru. Současné vysoké teploty zkrátka zápach umocňují. Vzorky z laboratoře však jsou odebírány dvakrát týdně a jsou v limitech. Náš odbor životního prostředí zde chodí na kontroly a rozpor, který by prokázal porušení zákona nenašel,“ shrnul Kohout.

Starosta ale zároveň přislíbil zlepšení situace. „Příští týden se mají laguny bagrovat, tak to bude chvíli cítit, ale pak bude klid.“

Litovel opět trápí nesnesitelný zápach z cukrovaru, vyřešit ho má čistička

Jeden z dalších, tradičních zdrojů zápachu – solární sušičku čistírenských kalů – loni v zimě město zaopatřilo novou technologií, která má eliminovat vznik zápachu při jejím provozu.

Ačkoliv starosta tvrdí, že sušička tentokráte zápach nezpůsobuje, nespokojení obyvatelé si myslí opak.

Zdrojů zápachu je víc. „Jsme zemědělská oblast“

„Odpovídat zde v tomto tématu znamená jít do role boxovacího pytle. Ale dobře. Za prvé jsme informovali, co se vše podniklo v zápachu, který vloni v létě v rámci zkušebního provozu některé dny obtěžoval občany v lokalitě Pavlinka ze sušárny. Letos v zimě se nainstalovaly průmyslové pohlcovače pachu a nová míchadla do ČOV, aby proces hnití byl rychlejší. Investice za skoro 7 milionů. To funguje a doufám dál fungovat bude,“ pověděl starosta.

Na vedení města prý nemají jedinou informaci, že by tomu tak nebylo. Podle starosty je město v kontaktu s pracovníky ČOV, kteří ověřují skutečnost i osobně. „Sušárna se realizovala proto, aby se hmotnost kalu, tři tisíce tun, snížila na minimum. Je to moderní technologie a nutil nás k tomu i zákon,“ argumentoval Kohout.

V opačném případě by obyvatelé Litovle prý platili několikanásobně více za stočné. „Jsme zemědělská oblast a těch faktorů je tu mnoho od luhování polí, tak i cukrovarské laguny. Zde je sice nová ČOV, která ovšem nepojme vše naráz, jak si mnozí myslí. Dle informace od ředitele příští týden dojde k bagrováni a čistění lagun, což bude kvůli větru zřejmě chvíli cítit, ale pak by mel byt již klid,“ zopakoval starosta Kohout.

