Volná místa i slučování. Školky řeší úbytek dětí, hlásí se jich až o polovinu méně

I proto vedení školky pořádá 14. května Den otevřených dveří a věří, že svou kapacitu dodatečně naplní.
Podobně jako Bažinka jsou na tom i další školky v regionu. K zápisu totiž ve srovnání s loňským rokem dorazilo o polovinu méně dětí. Školky to přičítají demografickému vývoji, kdy se rodí méně dětí, i letošním zpřísněným odkladům při nástupu prvňáčků do základních škol.
„Je málo dětí a u nás se to projevilo tím, že 15 dětí odejde do školy a nastoupí nula, protože v naší spádové oblasti žádné nové děti nejsou. Sto procent našeho osazenstva tak bude dojíždějících,“ uvedla ředitelka Mateřské školy v Suchonicích na Olomoucku Lucie Smékalová.
Za tříleté dítě bez školky až 7 546 Kč měsíčně. Obce budou platit rodičům kompenzace
Zatímco loni podle ní přišlo k zápisu 25 dětí, letos jich bylo jen 13, tedy zhruba polovina. „Odchodem školáků nám vlastně ubyde celá jedna třída, kterou nemáme jak naplnit, takže od nového školního roku budeme fungovat jako dvojtřídka,“ informovala ředitelka.
Nejméně dětí za poslední roky přišlo k zápisu také do MŠ Velký Týnec na Olomoucku. „Dorazilo 25 dětí a má to klesavou tendenci. Pokud to tak půjde dál, příští rok neotevřeme třídu, kam chodí desítka nejmenších dětí, které ještě nedosáhly věku tří let,“ obává se ředitelka školky Irena Sehnalová. Byla by to tak další rána pro toto zařízení. Od prvního ledna totiž školku pro nedostatek dětí čeká slučování se základní školou.
Podle vedení mateřských škol celou situaci s nedostatkem dětí ještě zhorší přísnější odklady. Zatímco letos děti, které dosáhnou věku 6 let do konce března, automaticky nastupují do první třídy a mladší děti ještě měly možnost jít do poradny a vyžádat si odklad, příští rok už tato možnost nebude. „Automaticky tak do školy budou odcházet všechny způsobilé děti bez nároku na odklad,“ podotkla ředitelka týnecké školky.
Podle registru obyvatel přichází každoročně k zápisu do olomouckých školek přibližně 1 300 dětí. „Dle sdělení mateřských škol bude moci v září nastoupit asi 1 160 dětí. V loňském roce to bylo 980 dětí. Z našich zkušeností vyplývá, že většina rodičů přicházejících k zápisu podá přihlášku na jednu až pět školek současně,“ zhodnotil mluvčí olomouckého magistrátu Jan Horejš.
Podle něj se počty dětí budou ještě měnit, protože rodiče se ještě stále rozhodují, kterou školku si vyberou, nebo kvůli možným probíhajícím odvolacím řízením.
„Pokud se následně přesto ozvou rodiče s žádostí o přijetí dítěte, které nebylo u zápisu umístěno, v rámci města Olomouce se daří tyto děti umístit,“ informoval Horejš s tím, že školky s volnou kapacitou pak mohou přijmout i děti mladší tří let. Školkovné se platí jednotné 750 korun na měsíc. „V současnosti jednáme o možném navýšení,“ předestřel mluvčí olomouckého magistrátu.
Stovka volných míst v Přerově
Do přerovských mateřských škol se nově zapsalo 276 dětí, z toho 104 mladších tří let. „Nepřijaté děti starší tří let město letos neeviduje. Celkem zůstává ve školkách 99 volných míst,“ informovala mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
Podle radního pro školství Jakuba Navaříka má největší kapacity mateřská škola Optiky, kde je 15 volných míst. „Následuje Kratochvílova s 13 volnými místy a Čekyně, kde je 12 míst. Shodně po 10 volných místech je k dispozici ve školkách Komenského a Píšťalka – Máchova,“ vyjmenoval Navařík.
Rodiče, jejichž děti zatím nebyly umístěny v preferované mateřské škole, se tak mohou obrátit přímo na ředitelky jednotlivých školek a využít možnost dodatečného přehlášení. Školkovné je 600 korun za měsíc.
Rodí se málo dětí, nové školky budou „na obtíž“. Někde ale bude přetlak
Nejen demografický vývoj, ale také stěhování a odchod početných rodin z domu zvaného jako „parlament“ v prostějovské Šárce zamíchalo kartami v MŠ Šárka. „Rodiny se musely vystěhovat kvůli rekonstrukci objektu. Do budoucna tam vznikne přes 80 nových bytů, takže s nově přistěhovalými přijdou i nové děti. Ale aktuálně nám právě tyto děti chybí,“ posteskla si ředitelka školky Iveta Bittnerová.
Ze čtyř odloučených pracovišť mají volno jen v MŠ Libušinka, kde zbývá 15 volných míst. „Ve třídě máme nyní v průměru 22 až 23 dětí. I když nedosahujeme počtu v populačně silné ročníky, kdy jsme měli ve třídě i 27 dětí, jsme relativně dobře naplněni,“ dodala ředitelka.
Celkem se do prostějovských školek podle mluvčí magistrátu Jany Gáborové hlásilo 420 dětí a přijatých bylo 361. „Šestapadesát rodičů podalo žádosti na více škol,“ informovala mluvčí.
Celková kapacita městem zřizovaných školek ve školském rejstříku činí 1 505 míst a měsíční školkovné je 900 korun. V Šumperku se do školek hlásilo 220 dětí a přijatých bylo 218. I tamní radnice upozorňuje, že to není konečné číslo.
Zmatek kolem školek. Rodiče pětiletých musí ověřit tu, do které už dítě chodí
„Děti se stále ještě mohou přihlašovat a do začátku školního roku bude velmi pravděpodobně docházet k drobným změnám. Skutečný stav bude znám až v září 2026,“ upozornila šumperská mluvčí Jana Kaněvová. Městský úřad zřizuje tři mateřské školy s celkovou kapacitou 927 dětí. Školkovné se platí tisícovka na měsíc.