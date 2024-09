Pytlování písku na hráze i modlitby. Morava se připravuje na další záplavy

V pohotovosti jsou například v Úsově na Šumpersku, kde se před 15 lety vlivem dešťů sesunul skalní blok pod úsovským zámkem a ohrožoval domy. Svah se tehdy zastavil se jen necelé dva metry od nich. Právě na Šumpersku a Jesenicku má být situace nejhorší.

„Prudký strmý sráz bohužel nelze nějak jednoduše zabezpečit, že bychom ho podepřeli dřevěnou vzpěrou, nic takového není možné. Je to skála, na které je hlína, a bohužel to pracuje. Doufám, že se nezopakuje tehdejší dramatická situace, i když předpovědi příznivé nejsou,“ uvedl starosta Úsova Benedikt Lavrinčík.

Okolí zámku, především schody pod hradební zdí, procházel s techniky. „Vše vypadá v pořádku, tak se snad nic nestane“ doufá starosta.

V Bělé pod Pradědem na Jesenicku zahájila obec odstraňování několika lévek přes řeku Bělou, aby je voda neodnesla. „Je trochu smůla, že velká voda hrozí v době, kdy u nás probíhají úpravy koryta, takže břehy jsou na některých místech zeslabené a lávky jsou uložené jenom volně. Bude potřeba odstranit celkem čtyři lávky,“ vysvětlil starosta Bělé Radomír Neugebauer.

V pohotovosti jsou také v Písečné na Jesenicku, kde bojovali s velkou vodou od roku 1997 několikrát.

„Naši dobrovolní hasiči udělali revizi veškeré techniky, aby byla připravena na zásah. Včera jsme začali plnit pytle pískem, ale budeme jich podle telefonátů od lidí potřebovat daleko víc, takže sháníme. Písku jsme už dovezli dostatek,“ hlásil dnes starosta Písečné Jan Konečný.

V Jeseníku už Technické služby města Jeseník napytlovali v noci na čtvrtek podle starostky Zdeňky Blišťanové kolem třiceti tun písku. „Další desítky tun dnes přivezeme a okamžitě se budou pytlovat, abychom měli dostatek pytlů pro případné použití. Nechceme nic ponechat náhodě,“ sdělila Blišťanová.

Troubky posílily protipovodňovou ochranu

Pytle s pískem chystají také obce v jižní části kraje, kde mají čerstvou zkušenost s velkou vodou.

Například v Šišmě na Přerovsku jsou k dispozici i pro obyvatele. Vedení obcí přitom doufají, že se jim vrátí vynaložená práce po letošních záplavách včetně zprůchodnění koryt řek, třeba ve Velkém Týnci.

„Intenzivně se modlíme. Na druhou stranu jsme po celé léto čistili s Povodím Moravy tok Beroňky, nyní probíhá čištění Týnečky, takže toky jsou zkapacitněny,“ hlásil starosta Velkého Týnce Petr Hanuška.

V pohotovosti jsou i v Troubkách nad Přerovsku, které jsou symbolem záplav v roce 1997.

„Povodně jsme zažili dvakrát, nějakou protipovodňovou ochranu máme, máme dočasné navýšení v terénu, které je podle projektové dokumentace připraveno na dvaceti- až padesátiletou vodu. Při povodních jsme to ještě nevyzkoušeli, vybudováno to bylo až po povodni v roce 2010. Trochu nás to uklidňuje, ale jinak moc klidní teda nejsme,“ řekl ČTK starosta obce Martin Frgal.

Ruší se akce, zavírají hřbitovy

Vedení Prostějova rozhodlo kvůli výstraze Českého hydrometeorologického ústavu před extrémními srážkami a velmi silným nárazovým větrem zavřít od čtvrtka do neděle z bezpečnostních důvodů parky, biokoridor Hloučela a hřbitovy.

Šumperská radnice zrušila víkendový závod Šumperun, který je přeložen na 28. září. Festival medu se uskuteční v původním termínu 14. září. Přesouvá se však do vnitřních prostor SOŠ Šumperk na Zemědělské ulici.

Hasiči shodou okolností zásah během přívalových srážek na severu Olomouckého kraje nacvičovali v průběhu týdne. Součástí bylo také cvičení krizových štábů, které se uskutečnilo o den později. Zapojilo se do něj na sto lidí včetně profesionálních a dobrovolných hasičů, policie a zdravotnických záchranářů, ale i hasičů - lezců a potápěčů.