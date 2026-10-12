Zástupci ANO a STAN se v Olomouci nesejdou, budou jednat zvlášť

Povolební jednání o radniční koalici v Olomouci nadále povede zvlášť vítězné ANO i druhé hnutí STAN. Jejich zástupci se nakonec dohodli, že se vůbec nesejdou. Na dotaz ČTK to dnes řekli lídryně ANO a dosavadní primátorka Miroslava Ferancová a jednička na kandidátce STAN Marek Zelenka. Zástupci ANO a STAN od sobotního večera odděleně jednali o možné povolební spolupráci s představiteli dalších stran a hnutí, hovořili ale i o možném společném setkání. Jednání budou pokračovat. ANO v uplynulých čtyřech letech vládlo s ProOlomouc, Piráty a spOLečně.
Letošní komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety ANO. Získalo 13 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu, o tři méně než v minulých volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty, polepšil si o sedm zastupitelů. Třetí ProOlomouc bude mít pět zastupitelů. Čtvrtá KDU-ČSL získala čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele budou mít pátá ODS a šesté spOLečně. Sedmá koalice Milujeme Olomouc (TOP 09, Piráti a Zelení) získala tři mandáty. Na osmém místě skončila SPD rovněž se třemi mandáty.
Koalici v Olomouci může vzhledem k rozložení mandátů v zastupitelstvu sestavovat jak ANO, tak STAN. "Domluvili jsme se s hnutím ANO, že se na nějaké povolební jednání ani nepotřebujeme scházet," uvedl Zelenka. Stejně se vyjádřila Ferancová, podle které schůzka ANO a STAN už kvůli jejich separátním jednáním nemá smysl. "Zatím jsme se (v jednáních) neposunuli. Je to stále opatrné našlapování, takové ty námluvy," komentovala Ferancová stav povolebního vyjednávání.
O víkendu zástupci ANO a STAN hovořili o tom, že se plánují sejít. Zelenka v neděli odpoledne ČTK řekl, že STAN preferuje koalici bez ANO. "To jsme deklarovali už před volbami," podotkl. Podrobnosti o tom, v jakém formátu budou povolební jednání vedené STAN dál pokračovat, dnes Zelenka nechtěl komentovat.
Lídr na kandidátce ProOlomouc Aleš Prstek ČTK potvrdil, že jednání jsou nyní v režii ANO a STAN. Otázku, zda se už ProOlomouc rozhodlo, jaké variantě koaliční spolupráce dá přednost, ponechal bez odpovědi. Lidovci jsou nakloněni spolupráci se STAN. Podle jejich lídra Matouše Pelikána z volebních výsledků vyplývá, že voliči chtějí změnu ve vedení města. Koaliční spolupráci s ANO v sobotu večer vyloučila TOP 09, která byla spolu s Piráty a Zelenými součástí koalice Milujeme Olomouc.
ANO v komunálních volbách v roce 2022 získalo v olomouckém zastupitelstvu 16 mandátů. Druhá skončila koalice Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponovala osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora měla pět mandátů, čtyři zastupitele mělo hnutí spOLečně. Šestý STAN tehdy získal dva mandáty.