Zastupitelé Olomouckého kraje projednají dohodu s Agelem o provozování nemocnic

Zastupitelstvo Olomouckého kraje projedná 21. září návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel o založení společného podniku, který by provozoval nemocnice v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku. Agel se má ve smlouvě zavázat, že během deseti let poskytne tři miliardy korun na investice v nemocnicích. Pokud krajští zastupitelé návrh dohody schválí, měl by společný podnik vzniknout příští rok v létě. ČTK dnes informaci získala z podkladů pro zastupitelstvo.
Krajské nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku má od roku 2007 v dlouhodobém pronájmu společnost Agel Středomoravská nemocniční ze skupiny Agel miliardáře Tomáše Chrenka. Dvacetiletá smlouva s hejtmanstvím skončí v polovině příštího roku. Zastupitelstvo Olomouckého kraje proto loni schválilo záměr založit se skupinou Agel společný podnik, který zajistí provoz krajských nemocnic v dalších letech. Letos v dubnu zastupitelé rozhodli o rozšíření projektu o nemocnici v Jeseníku, kterou vlastní Agel.
Skupina Agel by podle návrhu dohody měla mít ve společném podniku 51 procent hlasovacích práv, kraj prostřednictvím společnosti Nemocnice Olomouckého kraje (NOK) zbývajících 49 procent. Krajští radní doporučili zastupitelům, aby schválili dohodu o podmínkách spolupráce a harmonogram transformace.
Podle připravené dohody má mít krajská firma NOK podíl na zisku společného podniku nejméně 34 procent. Agel se ve smlouvě zaváže, že společnému podniku postupně poskytne tři miliardy korun na investice v nemocnicích. Připravený obchodní plán počítá například s investicemi 223 milionů korun příští rok, 475 milionů Kč v roce 2028, 597 milionů korun v roce 2029 a 593 milionů Kč v roce 2031.
Přestože má mít NOK menšinový podíl hlasovacích práv, u vybraných zásadních rozhodnutí týkajících se chodu společného podniku má krajská společnost získat právo veta. Souhlas všech držitelů hlasovacích akcií společného podniku bude potřeba například při schvalování dlouhodobého obchodního plánu, některých smluv nad 20 milionů korun či smluv se společnostmi spřízněnými s Agelem.
Akcionáři podle návrhu nebudou moci deset let od podpisu dohody převést akcie na třetí osobu. Společnost Agel je navíc nebude moci převést před splněním svého investičního závazku. Obě strany mají mít předkupní právo na akcie.
Skupina Agel provozuje v Česku téměř 30 nemocnic a zdravotnických zařízení. Působí také na Slovensku, kde má přes 20 nemocnic či jiných zdravotnických zařízení.