Zastupitelé Olomouckého kraje schválili dohodu s Agelem o provozování nemocnic

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dnes schválilo návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou Agel o založení společného podniku na provozování nemocnic v Přerově, Prostějově, Šternberku a Jeseníku. Vzniknout má příští rok v červnu. Agel se zaváže investovat v těchto čtyřech nemocnicích v následujících deseti letech tři miliardy korun. Odborníci připraví návrh smlouvy a další transakční dokumenty, krajští zastupitelé je projednají příští rok v dubnu.
Krajské nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku má od roku 2007 v dlouhodobém pronájmu společnost Agel Středomoravská nemocniční ze skupiny Agel miliardáře Tomáše Chrenka. Její dvacetiletá smlouva s hejtmanstvím skončí v polovině příštího roku. Krajské zastupitelstvo proto loni schválilo záměr založit s Agelem společný podnik, který zajistí provoz krajských nemocnic v dalších letech. Letos na jaře zastupitelé rozhodli o rozšíření projektu o nemocnici v Jeseníku, kterou vlastní Agel.
Skupina Agel má mít podle dnes schváleného návrhu dohody ve společném podniku 51 procent hlasovacích práv, kraj prostřednictvím společnosti Nemocnice Olomouckého kraje (NOK) 49 procent. Krajská firma NOK bude mít podíl na zisku společného podniku nejméně 34 procent. "Je to velmi důležitý moment, abychom mohli (se skupinou Agel) vyjednávat dále," komentoval dnes hlasování zastupitelstva o návrhu dohody s Agelem hejtmanův náměstek Vladimír Lichnovský (ANO).
Podle opoziční koalice Spojenci24 je nutné do smluvní dokumentace zakomponovat záruky zachování dostupnosti zdravotní péče v nemocnicích v Prostějově, Přerově, Šternberku a Jeseníku. "Na občanech v našem kraji nám velmi záleží. Chceme, aby měli jistotu, že se jim dostane kvalitního a včasného ošetření a že potřebná zdravotní péče pro ně bude skutečně dostupná," uvedl předseda klubu Spojenců24 Ivo Slavotínek.
Zásadní omezení péče v nemocnicích by podle Spojenců24 nemělo být možné provést bez souhlasu krajské společnosti NOK. Podle koalice je také nutné dořešit pravidla pro případ neshody smluvních partnerů, odchodu ze společného podniku, změny kontroly nad partnerem či jeho úpadku. Koalice požaduje také kontrolu obchodů se společnostmi skupiny Agel.
Přestože má mít NOK menšinový podíl hlasovacích práv, u vybraných zásadních rozhodnutí týkajících se chodu společného podniku má krajská společnost podle schválené dohody získat právo veta. Souhlas všech držitelů hlasovacích akcií společného podniku bude potřeba například při schvalování dlouhodobého obchodního plánu, některých smluv nad 20 milionů korun či smluv se společnostmi spřízněnými s Agelem.
Akcionáři podle návrhu nebudou moci deset let od podpisu dohody převést akcie na třetí osobu. Společnost Agel je navíc nebude moci převést před splněním svého investičního závazku. Obě strany mají mít předkupní právo na akcie.
Agel provozuje v Česku téměř 30 nemocnic a zdravotnických zařízení. Působí také na Slovensku, kde má přes 20 nemocnic či jiných zdravotnických zařízení.