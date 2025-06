Loni se tohoto tradičního běžeckého závodu zúčastnilo přes šest tisíc běžců, letos pořadatelé očekávají mírný nárůst. Profíci i amatéři se postaví na start v sobotu 14. června od 19.00. Základní startovné činí 1 200 korun. Součásti sportovního dne budou i další závody, jichž se mohou zúčastnit i ti nejmenší běžci.

V sobotu od 17.45 se běží bambinirun, kde si malí sportovci mohou zaběhnout trasu na 100, 150 nebo 200 metrů. Bambinirun je určen pro děti ve věku od dvou do sedmi let. V devět hodin ráno startuje Šantovka Run na pět kilometrů, startovné pořídí běžci za 350 korun.

„Pokud si chcete zkusit svůj první běžecký závod v životě, tohle je pro začátečníky určitě dobrá akce,“ svěřil se loňský účastník Šantovka 5K Run. Součástí pěti kilometrové trasy bude taktéž paralelní závod Běh o pohár rektora UP pro vysokoškolské studenty a lektory.

Popularitu si loni získala i Rodinná míle. „Jde o závod určený převážně rodinám s dětmi. Míle je atletická soutěžní vzdálenost na 1,6 kilometru. Rodinná míle je nesoutěžní běh, který je rozdělen do několika kategorií podle tempa,“ přibližují pořadatelé. Děti do 12 let mají startovné za 50, zbytek za 250 korun.

Společně s královskou disciplínou na 21,2 kilometru přijdou na řadu také modifikace půlmaratonu ve formátu dvoučlenné a čtyřčlenné štafety.

„Na trase jsou vždy po dvou a půl až třech kilometrech občerstvovací stanice, navíc bude připraveno i několik kropicích míst,“ sdělil marketingový ředitel Run Czech Jiří Nečásek.

Všechny závody startují na Horním náměstí, účastníci půlmaratonové trasy proběhnou například kolem Klášterního Hradiska, Androva stadionu nebo výstaviště Flora.