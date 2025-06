Policisté se o incidentu dozvěděli v sobotu v podvečer. „Po osmnácté hodině jsme přijali oznámení o muži, který rozbíjí prodejnu smíšeného zboží i zaparkovaná vozidla v obci Pňovice,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Olomoučtí policisté muže na místě zadrželi. „Ten pak putoval do policejní cely. Jakmile vystřízlivěl, policisté jej vyslechli. Nadýchal 1,5 promile,“ doplnil mluvčí.

Podle Hejtmana měl sedmačtyřicetiletý muž z Olomouce za úkol v sobotu ráno nákladním autem odvézt šedesát palet (tedy 2 400 balení) minerálních vod z Uničova do Lipníku nad Bečvou.

„Než vyjel, tak jej napadlo, že udělá dobrý skutek a vody odveze jinam, třeba k rybníku Poděbrady u Olomouce, a tam je rozdá lidem zdarma. Ale při jízdě si vzpomněl na známého hostinského z Pňovic a vydal se za ním,“ pokračoval mluvčí.

Restaurace jeho známého byla ovšem zavřená. „Tak složil jednu paletu minerálních vod před vchod restaurace a poté přejel k nedalekému obchodu a začal z vozidla vykládat další balíky. Provozovateli prodejny, který se přišel zeptat, řekl, že ta voda je pro lidi zdarma,“ vysvětlil Hejtman.

Když muž svůj náklad vyložil, odešel na hřiště, k obchodu se vrátil až po pár hodinách. „Pak odpočíval ve vozidle, až ho majitel obchodu požádal, aby odjel. Muži se ale nepodařilo se rozjet,“ řekl mluvčí.

V tu chvíli se celý příběh ještě víc zamotal. „Jak sám uvedl, něco do něj vjelo a začal řádit. Rozbil dveře do obchodu a vnikl do něj. Likvidoval vše, co mu přišlo pod ruku. Zboží, pokladnu, vitríny i tři zaparkovaná vozidla u obchodu,“ popsal Hejtman.

„Vzal cihly a prohodil je okny do vozidel. Jeho běsnění ukončili až policisté. Muž způsobil škodu celkem přes půl milionu korun,“ vysvětlil mluvčí s tím, že na vyšetřování případu dále pracují litovelští policisté.

„Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů zpronevěra, poškození cizí věci a výtržnictví. Muži hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ dodal Hejtman.