Primátor Olomouce Žbánek kvůli zvolení poslancem rezignoval, střídá ho Ferancová

Autor: zun, ČTK
  12:22aktualizováno  12:31
Olomoucký primátor a poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek v pátek rezignoval na svou funkci v čele stotisícového města. Byl totiž zvolen poslancem a souběh funkcí odmítá. Z postu odejde k 31. prosinci, novou primátorkou zastupitelstvo zvolilo jeho dosavadní náměstkyni Miroslavu Ferancovou rovněž z ANO.
Poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek rezignoval na funkci olomouckého primátora. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Žbánek byl primátorem Olomouce od listopadu 2018, složení funkce primátora v případě souběhu s působením ve sněmovně avizoval už před volbami. Před hlasováním zastupitelstva zmínil, že pro něj jde o technický bod.

„Považuji to za profesní, nikoli životní rozhodnutí. Jako zastupitel, občan města budu dál působit v komunální politice. Věřím, že bude ochota nového vedení naslouchat názorům bývalého primátora, stejně jako jsem to dělal já,“ řekl končící primátor. Své nástupkyni popřál, ať ji primátorský řetěz netíží, ale přináší jí také radost.

Náměstkyně primátora Olomouce za hnutí ANO Miroslava Ferancová hovoří na tiskové konferenci o prodeji akcií fotbalového klubu SK Sigma Olomouc. (30. června 2025)

V sérii poděkování, která hlasování předcházela, zazněla slova členů koalice složené z ANO, hnutí ProOlomouc, Pirátů a hnutí spOLečně, ale také opozice.

„Děkuji za tři roky spolupráce v zastupitelstvu i radě. Vnímám tě jako člověka, který přinesl proti předchozím obdobím do Olomouce modernizační agendu, a málokterý primátor měl město tak prochozené,“ prohlásil například náměstek pro rozvoj a IT Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

„Pana primátora jsme do Prahy vyslali za Olomouc i jiná krajská města, aby napravil to, co cítíme jako nespravedlnost,“ uvedl investiční náměstek Miroslav Tichý (ANO) v narážce na rozpočtové určení daní. To se nicméně nezměnilo ani v době, kdy byl premiérem, případně ministrem financí šéf ANO Andrej Babiš.

Zvolen byl i náhradní radní

Martin Major z ODS rozhodnutí nekumulovat funkce podpořil a připomenul, že dříve se stejně rozhodl i primátor za občanské demokraty Martin Novotný. Zbytek období ve vedení radnice za něj v roce 2014 dokončil právě Major.

Ferancová se primátorkou stane 1. ledna. Právě stanovené datum Major rozporoval z právního hlediska. Právní odbor magistrátu ale vše konzultoval s ministerstvem vnitra a resort takový postup posvětil.

Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

Jelikož Žbánek opustil i radu města, bylo nutné doplnit také její složení. Novým radním zastupitelstvo zvolilo ekonoma Tomáše Sýkoru z ANO. Podle části opozice to však nutné nebylo.

„Mám za to, že ustanovovat nového náměstka na období fakticky zhruba do půlky roku je nadbytečné. Jistě by se to zvládlo, i kdyby Miroslav Žbánek zůstal v radě třeba jako neuvolněný,“ domnívá se Matouš Pelikán (KDU-ČSL).

Žbánek zůstane zastupitelem Olomouce, zaměřit se hodlá na přípravu strategického planu města. Olomouc bude Žbánek nadále zastupovat ve Svazu měst a obcí ČR, kde působí jako místopředseda. V Poslanecké sněmovně je ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí.

První primátorka v historii Olomouce

Jeho nástupkyně Ferancová se stane první ženou v čele olomoucké radnice v historii, na starost bude mít interní audit, ochranu obyvatelstva, zahraniční vztahy, dopravu, sport, zastupovaní města a ze zákona i městskou policii.

Vystudovaná právnička je od roku 2022 náměstkyní primátora, do její kompetence spadá doprava, majetkoprávní odbor a oddělení sportu a správy sportovních zařízení. V zastupitelstvu zasedá od roku 2014, od roku 2020 je také členkou zastupitelstva Olomouckého kraje.

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně, poté pracovala v mlékárenské společnosti Olma Olomouc, mimo jiné jako vedoucí personálního oddělení, referentka obchodního oddělení či podniková právnička.

V letech 2011 až 2014 pak pracovala na právním oddělení magistrátu v Prostějově, od listopadu 2014 do února 2015 byla manažerkou lidských zdrojů na ředitelství České pošty a od března 2015 byla ve funkci vedoucí personálního oddělení Vojenských lesů. Řadu let také působila jako přísedící u okresního soudu.

Členkou hnutí ANO se stala v roce 2014, v témže roce byla poprvé zvolena do olomouckého zastupitelstva. Před zvolením náměstkyní primátora Žbánka v říjnu 2022 v zastupitelstvu pracovala ve dvou odborných komisích, a to v majetkoprávní a škodní a likvidační, byla i v představenstvu vodohospodářské firmy VHS Olomouc.

V novoměstském areálu upravují před lednovým šampionátem běžecké trasy

