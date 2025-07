Jsou to jen legendy. Světelské podzemí na zámek či hrad nevedou, přesto láká

Byla to legenda, o níž se po desítky let spekulovalo. Že podzemní chodby by z náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou mohly vést na zámek, či dokonce až pod hrad Lipnice. Tyto zkazky však...