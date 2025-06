Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Uvedl to generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Celkové náklady na likvidaci následků včetně sanace zamořené půdy a vody by podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) neměly přesáhnout miliardu korun.

Vlaky se na trať vrátily v neděli. „Práce skončily o víkendu. Kompletní obnova stanice včetně výhybek potom proběhne v podzimních měsících. Náklady na první etapu oprav jsou přibližně 23 milionů korun, podzimní etapa vyjde podle plánů na přibližně 90 milionů,“ informoval Svoboda.

V první fázi SŽ zprovoznila dvě koleje v přímém směru. Po odtěžení kontaminované zeminy pod tratí dělníci na přibližně třistametrovém úseku položili nový železniční spodek a svršek, instalovali provizorní stožáry trakčního vedení a troleje a obnovili zabezpečovací zařízení trati.

První rychlík vyjel na trať u Hustopečí v neděli večer, v pondělí po ní jezdí i regionální vlakové spoje. Úsekem v místě nehody mohou vlaky projíždět maximální rychlostí 50 kilometrů za hodinu.

Cestující ochrání vypnutá klimatizace

„Při průjezdu zónou zajistí dopravce zamezení přístupu vnějšího vzduchu do prostor pro cestující a služebních prostor vlaku například vypnutím klimatizace,“ stojí v rozhodnutí SŽ.

Nákladní vlak převážející 1 020 tun toxického benzenu vykolejil v Hustopečích nad Bečvou 28. února. Většina cisteren se při havárii poškodila a benzen z nich unikl do půdy. Následně se benzen vzňal.

Požár poškodil koleje, výhybky i trolejové vedení. Z místa kontaminovaného toxickou látkou museli hasiči nejprve odklidit za přísných bezpečnostních podmínek havarované cisterny, ze kterých odčerpali benzen.

Poté z prostoru kvůli navazujícím sanačním pracím odstranili i veškerou železniční infrastrukturu a odborníci odtěžili kontaminovanou zeminu. SŽ následně obnovila trať a opravila trolejové vedení i zabezpečovací zařízení.

Havárie u nás nemá obdoby

Podle odhadů sanační společnosti Dekonta uniklo do životního prostředí v důsledku havárie 250 tun benzenu. Do 7. června bylo do společnosti DEZA odvezeno přibližně 95 tun nebezpečné látky a více než 4 tisíce metrů krychlových kontaminované vody.

Odborníci na jaře dokončili v okolí místa nehody stavbu 700 metrů dlouhé stěny z ocelových profilů. Bariéra sahající pod zem do hloubky až sedmi metrů uzavřela kontaminovanou oblast a má zabránit šíření toxické látky do okolí včetně nedalekého jezera.

Podle Hladíka se podařilo situaci stabilizovat a riziko, že se by se uniklý benzen dál rozšířil do půdy a povrchové vody v okolí, je minimální. Sanace zabere ještě několik měsíců.

„Teď je prioritou odstranit volnou fázi benzenu na hladině podzemní vody, která tvoří největší podíl benzenu v lokalitě. Následovat bude čištění podzemní vody obsahující rozpuštěnou formu benzenu. Probíhá také zkušební provoz speciálních filtrů s aktivním uhlím, které umožní čerpání kontaminované podzemní vody ve velkém objemu,“ vysvětlil.

Podle ředitele České inspekce životního prostředí Petra Bejčka díky společnému zásahu uniklo z více než tisíce tun benzenu mimo místo havárie méně než tři procenta látky. „Dopady na okolní prostředí byly minimální,“ podotkl.

Lidé obnovení provozu vítají

Jako první projel po trati v neděli noční rychlík Valašský expres z Prahy do Vsetína, v pondělí ráno se přidaly regionální vlakové spoje, a výpravčí tak mohl ve své typické červené čepici odmávnout první osobák.

Z Valašského Meziříčí domů do Hustopečí nad Bečvou jedním z prvních spojů přijela i Eva Máchová. „Cestování náhradními autobusy bylo zdlouhavé, vlakem je to pohodlnější,“ svěřila se.

Jízdu si pochvalovala i paní Lucie, která přijela se svými dvěma dětmi ze Vsetína. „Mám tu rodiče, jedeme na návštěvu,“ vysvětluje. Na otázku, zda se nebála projíždět přímo ohniskem kontaminovaného území, odpověděla s úsměvem: „Nebála jsem se, vlak zpomalil, a navíc byla vypnutá klimatizace. Děti se zvědavě koukaly z okna na hasiče a pracovníky v mundúrech, bylo to pro ně příjemné zpestření.“

Provoz už nyní? Příjemné překvapení, říká starostka

Z obnovení vlakových spojů má před prázdninami radost i starostka Hustopečí nad Bečvou Júlia Vozáková. „Je to velká úleva, protože začínají prázdniny a ten pohyb tady je veliký. Samozřejmě všechny objížďky a náhradní spoje fungovaly, ale bylo to náročné, hlavně časově,“ vysvětluje starostka.

Nevěřila, že se trať podaří před létem zprovoznit. „Klobouk dolů před všemi, kteří se o to zasloužili. I tímto krokem nervozita trošku opadla, ale jsem ráda, že se i nadále každý týden měří ovzduší, voda a probíhá monitoring půdy. Pro nás je to velice důležité,“ doplnila Vozáková.

Postarší manžele, kteří právě dorazili na nádraží před polednem, obnovení vlaků netěší. „Bydlíme v centru Hustopečí a na nádraží to máme daleko. Když jsme jezdili autobusem, zastavoval nám přímo před nosem a nemuseli jsme se nikam potácet,“ popsal senior, který se s manželkou chystal na chalupu do Valašského Meziříčí.

To Jarmila Valentovičová, která bydlí v Nádražní ulici jen tři sta metrů od místa havárie, to má na nádraží coby kamenem dohodil. „Manžel mi už hlásil, že je konec klidného spaní, my si nemusíme ani nastavovat budíky. Vždycky nás probudí nákladní vlaky, které jezdí kolem páté ráno,“ uvedla.

„Nejdříve projížděl nákladní vlak, než na trať pustili osobní dopravu a lidi. Vrátily se nám cisterny a nemusíte dlouho hádat, jaký náklad vezly,“ uzavřela.

28. února 2025