Závory podle primátorčina náměstka Petra Ošťádala (Na rovinu!) sice nemohou zcela zabránit porušování pravidel silničního provozu, představují však fyzickou překážku, která může výrazně přispět k prevenci dalších tragických nehod.
„Statutární město Prostějov je připraveno poskytnout potřebnou součinnost při projednávání případných technických a dopravních opatření souvisejících s úpravou tohoto železničního přejezdu,“ uvedl Ošťádal.
Nedělní tragická nehoda se stala krátce před 13:30. Světelná signalizace na přejezdu byla podle generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučery v době nehody v provozu.
Při srážce zahynuli řidič osobního automobilu a spolujezdec na předním sedadle, muž na zadním sedadle utrpěl těžké zranění. V rychlíku cestovalo 50 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn.
|
Na přejezdu v Prostějově se srazil vlak s autem. Dva lidé na místě zemřeli
Nehoda na několik hodin zastavila železniční provoz mezi Prostějovem a Vrbátkami i mezi prostějovským hlavním a místním nádražím. Škodu na vlakové soupravě Drážní inspekce předběžně vyčíslila na půl milionu korun.
Město označilo rozšíření a zvýšení bezpečnosti železničního přejezdu v Říční ulici za jednu ze svých priorit. Chce také související výstavbu přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty.
„Již přibližně před rokem jsme proto vznesli požadavek na úpravu projektové dokumentace tak, aby bylo možné tento záměr realizovat co nejdříve, a to i v případě dalšího odkladu celkové rekonstrukce hlavního nádraží. Podle aktuálních informací Správy železnic se totiž její realizace odsouvá až na období po roce 2035,“ uvedl Václav Lužný, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova.