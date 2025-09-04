Náš nový vrátný, oblíbili si v zemědělském družstvu čápa. Pak spadl do hluboké jímky

Dalibor Maňas
  11:52
V Zemědělském družstvu Jeseník se čapí rodinka postavila hnízdo před vstupem do areálu. Zaměstnanci si na sociálních sítích dělali legraci, že tam mají nového vrátného. Jenže mladého čápa museli nyní zemědělci s pomocí hasičů zachraňovat z bývalé jímky na fekálie, kam neopatrné zvíře spadlo.

Nehody si všimli sami zemědělci. „Hasičům pak zavolal náš kolega zootechnik Pavel Žák,“ uvedla vedoucí Farmářské prodejny Zemědělského družstva Jeseník Jana Pechoušková.

„Mladého čápa jsme zachránili z bývalé jímky na fekálie v zemědělském družstvu v Jeseníku. Ptačí dorostenec se nejspíše procházel po obrubě sila, nevyšel mu krok a spadl do hloubky více než deset metrů,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Zemědělské družstvo Jeseník se stalo domovem ptačí rodinky. Mladý čapí dorostenec tam ovšem spadl do bývalé fekální jímky a nemohl se z ní dostat ven. Zemědělci zavolali hasiče a ti se k němu slanili. (4. září 2025)
Zemědělské družstvo Jeseník se stalo domovem ptačí rodinky. Před tamní farmářskou prodejnou vítá návštěvníky čáp. (6. srpnen 2025)
Ptáka podle mluvčí v nádrži uvěznily náletové dřeviny a nános bahna, takže nemohl vyletět ven. „A tak jsme mu museli pomoci my. Dva hasiči-lezci se slanili na dno jímky vyzbrojeni dřevěnými deskami, aby nezapadli do mazlavého materiálu, opeřence postupně obklíčili, zabalili do deky a pomocí lanových technik jej dostali na hranu nádrže,“ popsala mluvčí.

„Odtud jsme jej v koši automobilového žebříku dostali na zem a vypustili jej,“ doplnila Balážová.

Otevírá si zobák

Na začátku srpna uveřejnili zemědělci na svém facebookovém profilu zprávu o čápovi v areálu družstva. „Pokud navštěvujete naši Farmářskou prodejnu, jistě jste si povšimli, že máme nového vrátného. No, popravdě to není zrovna zaměstnanec měsíce...“ napsali žertem k fotce.

„Na naši paní předsedkyni si často otevírá zobák, do práce si vodí celou rodinu a nutno dodat, že si žijí na vysoké noze. Je přelétavý a vůbec se tím netají. Na celou zimu si bere volno, které tráví v tropech,“ popsali dále.

Podle zemědělců si hnízdo postavil před vstupem do areálu. „Je to ohromný sympaťák a ušetří nám za deratizaci, tak ho asi zaměstnáme i příští rok,“ uvedl jeseničtí zemědělci.

Srnka v plotě

Záchranu dalšího zvířete si hasiči připsali na přerovské části dálnice D1, kde se do ochranného plotu ráno zamotala srnka.

„Srnku jsme zachránili u dálnice D1 u Přerova, kde se zadníma nohama zapletla do plotu a nemohla je vyprostit,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

„Opatrně jsme jí ručně pomohli zadní běhy vysvobodit a pustili jsme ji nezraněnou do volné přírody,“ doplnila.

