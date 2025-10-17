Oldo, nehoň se tak! Zemřel nejstarší fotbalový sudí, pískal do 89 let. I díky sauně

Václav Havlíček
  12:22aktualizováno  12:22
Když před pěti roky pobíhal po pažitu s leckdy o šest desetiletí mladšími hochy a uděloval jim žluté a červené karty, stal se Oldřich Švancara v 84 letech nejstarším aktivním fotbalovým rozhodčím v Česku. Na začátku letošního října ve věku 89 let po těžké nemoci zemřel. Ještě letos 15. června přitom coby asistent mával zápas desáté ligy mezi Babicemi a B týmem Dubu nad Moravou.
Fotogalerie4

Oldřich Švancara (vlevo) v 89 letech mával i přátelské utkání na Andrově stadionu. | foto: Archiv Ladislava Rosskohla

„Olda byl velice dobrý kamarád, na svůj věk velmi vitální člověk, vždy s ním byla radost spolupracovat, nikdy nezkazil žádnou legraci,“ vzpomíná pro iDNES.cz Švancarův dlouholetý kolega Pavel Ženožička.

„Ještě na jaře jsem Oldu vzal na zápas partnerů Sigmy Olomouc. Hráli exligoví fotbalisti. Janotka, Zlámal, Kovář... Chtěl jsem, ať si Olda užije zápas na Andrově stadionu. A musel jsem mu říkat: Oldo, nehoň se tak! To je jenom přátelský zápas. On to bral vždy všechno poctivě,“ přidává další vzpomínku předseda Komise rozhodčích Okresního fotbalového svazu Olomouc Ladislav Rosskohl.

Okresní fotbalový svaz Olomouc nominoval Oldřicha Švancaru na prestižní cenu Václava Jíry.

Fotbalový rozhodčí Oldřich Švancara byl aktivní i v 89 letech.

Švancara byl rozhodčím přes 40 let. Celou tuhle dobu se pohyboval výhradně v soutěžích okresu Olomouc, čili od osmé ligy a níž. Soudcoval ovšem i žákovské a dorostenecké soutěže. Na jaře například s Ženožičkou řídil mimo jiné žákovskou ligu děvčat.

„Kvůli práci jsem nikdy netoužil posouvat se výš. Nemohl jsem, protože jsem dělával služby, takže jezdit delší vzdálenosti, to by šlo obtížně skloubit. A ani mě to moc nelákalo,“ prozradil před časem Švancara Deníku.

Fotbalová rozhodčí: Ženy jsou tvrdší než muži, ze souboje neuhnou. A sprostší

Zarputilého rozhodčího neodradila ani bolest zad, dokonce ani lehčí forma mrtvice, kterou prodělal po šedesátce. Jak se dovedl i v pokročilém věku udržet v kondici?

„Nebyl to žádný sprinter, ale zápas vždycky, jak já říkám, uťapal,“ uměje se Ženožička. „Udržoval se. Dvakrát týdně chodil do sauny, rád plaval, jezdil do termálů. Držel se v psychické pohodě, do toho měl pravidelný pohyb,“ podotýká pětapadesátiletý arbitr.

„Za osm let, co dělám rozhodčího, se Olda ze všech zápasů omluvil jenom jednou. Bylo to právě, když jel se svojí paní do termálů do Mederu. Sauna mu pomáhala i s bolavými zády. Byl nesmírně spolehlivý. Olda byl prostě borec. S nikým se nikdy nepohádal, byl bezkonfliktní. Mohli se s ním bavit mladí, staří, a to úplně o všem. Po cestě na zápasy jsme vždy probrali všechno, co šlo. Poslední dobou tedy hůř slyšel, ale to je na fotbale občas výhoda,“ usmívá se Rosskohl.

Pane Švancara, to já ve vašem věku...

Rozhodčí Ženožička si dobře vzpomíná, jak v roce 2023 řídil zápas 8. ligy mezi Příkazy a béčkem Bohuňovic. Na lajnách měl asistenty Jana Kenšu a právě Oldřicha Švancaru. „Dohromady nám bylo neuvěřitelných 213 let!“ kroutí hlavou Ženožička.

„Jindy jsme zase byli na zápase a na jedné lajně jsem měl Oldu a na druhé šestnáctiletého kluka. A ten mu říká: Pane Švancara, to já ve vašem věku už určitě nezvládnu. Mladí rozhodčí byli rádi, že vedle sebe měli takovou osobnost. I kluci na hřišti Oldu respektovali. I když udělal chybu, nikdo mu nic nevytkl. Všichni ho brali jako velkého odborníka,“ líčí Ženožička.

Fotbalová rarita. Rozhodčí Ladislav Rosskohl (uprostřed) se svými asistenty. Jednomu je patnáct let, druhému, Oldřichu Švancarovi, devětaosmdesát.

A tak Švancara svojí vitálností neustále překvapoval jak hráče, tak i kolegy z branže. „Několikrát jsem mu říkal. Ty vole, Oldo, to není možné! Jak to děláš? Normálně na lajně s praporkem běhal víc než někteří padesátníci. Vždy dělal všechno proto, aby situaci posoudil naprosto správně,“ říká šéf olomouckých rozhodčích Rosskohl.

Okresní fotbalový svaz Olomouc nominoval Švancaru na prestižní Cenu Václava Jíry. Jde o nejvyšší ocenění tuzemského svazu pro osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj českého fotbalu. Švancara si měl ocenění převzít v Praze od představitelů Fotbalové asociace ČR v úterý 7. října. O pár dní to ovšem nestihl. Nakonec byl oceněn in memoriam.

Není se co divit, Švancara zasvětil fotbalu drtivou část svého života. „Sauna, křížovky. A vnoučata! To byly jeho koníčky v důchodu. Jinak byl ale pořád na fotbale. Žil pohodově a klidně, i to mu pomáhalo k vitálnosti,“ přemítá Rosskohl.

Poslední slova: Ať to mladé kluky baví!

Přál by si, aby se se svým kolegou ještě na fotbalovém pažitu ve svítivě žlutém trikotu potkal. V srpnu Švancara vyťukal Rosskohlovi SMS zprávu, ve které psal, že potřebuje od pískání chvíli pauzu. Aby se dal zdravotně do pořádku.

„Nevím, co přesně ho trápilo, ale bylo to pak hrozně rychlé. Na konci září jsme byli na dovolené a z Oldova čísla mi volala jeho manželka: Chce s vámi ještě jednou mluvit,“ odmlčí se Rosskohl. „To mě sebralo,“ přiznává.

„Když jsem viděl jeho číslo na displeji, myslel jsem, že si chce už domlouvat další zápas. Že už ho pauza přestala bavit. Ale v telefonu už bylo slyšet, že mluví špatně. Říkal, že nám chce všem popřát pevné zdraví a hlavně, ať u pískání vydržíme. Ať se mladí kluci tolik neomlouvají a ať to mají rádi,“ vykresluje Rosskohl.

Švancara se k rozhodcování dostal náhodou, a to v sedmdesátých letech minulého století. Na zápas žáků Sigmy Olomouc – kde měl Švancara syna – s ostravským Baníkem totiž nedorazil rozhodčí. Oldřich Švancara tak vzal píšťalku do ruky.

A nepustil ji prakticky až do své poslední chvíle na světě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Sochaře Štursu připomene v Novém Městě n. Mor. představení s původní hudbou

Nové Město na Moravě na Žďársku završí letošní Rok Jana Štursy spojený se 100. výročím sochařova úmrtí představením Štursa: básník kamene. Tanečně - hudební...

17. října 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

Kniha o poslední přeživší z Ležáků Jarmile Doležalové by měla vyjít v Německu

Kniha nazvaná Jarmila i Camilla, tři životy ležácké dívky, která pojednává o osudu Jarmily Doležalové, jedné ze dvou dívek, jež přežily vyhlazení Ležáků, by...

17. října 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

H. Králové chce protipovodňovou ochranu čtvrti Plotiště řešit s okolními obcemi

Město Hradec Králové chce ochranu čtvrti Plotiště před záplavami řešit i s okolními obcemi, Povodím Labe, Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou železnic a...

17. října 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Podezřelý kufr v centru Plzně. Policie zastavila okolní dopravu

Policisté uzavřeli v pátek před druhou hodinou odpoledne okolí pomníku Díky, Ameriko! v centru Plzně. Dostali oznámení, že se u něj nachází kufr, který by mohl být nebezpečný. Přivolaný pyrotechnik...

17. října 2025  14:12,  aktualizováno  14:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Intimity festival otevírá dveře do světa naplněné intimity

17. října 2025  14:28

Trpí schizofrenií, na krku má obrázek vlka. Policie hledá chronického sebevraha

Pražská policie pátrá po třicetiletém muži ze Slovenska, který trpí schizofrenií a v minulosti se již několikrát pokusil spáchat sebevraždu, uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Muže naposledy...

17. října 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

V kralupské ZŠ Jodlova přibudou nové třídy, práce mají začít v únoru

V kralupské Základní škole Jodlova přibudou nové třídy. Práce mají začít příští rok v únoru a dokončení je naplánované na září. Škola slouží pro vzdělávání...

17. října 2025  12:40,  aktualizováno  12:40

Autobusové nádraží ve Dvoře Králové přestaví Eurovia CZ a Stako za 109,9 mil. Kč

Autobusové nádraží v patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku přebuduje sdružení firem Eurovia CZ a Stako. V tendru se třemi uchazeči nabídlo...

17. října 2025  12:34,  aktualizováno  12:34

Festival Oty Hofmana ocenil i snímek Máma. Zlatou buřinku dostal Petr Štěpánek

Hlavní cenu Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově na Karlovarsku získal film Cukrkandl, ten uspěl v kategorii pro diváky do 12 let. V kategorii 13 až 18 let si pak stejné...

17. října 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Cihlové pavlačáky Slezské Ostravy z roku 1912 čeká oprava za 60 milionů

Tři zchátralé cihlové pavlačové domy v části Slezské Ostravy Hranečník se dočkají obnovy za téměř 60 milionů korun. Financování zajistilo vedení radnice. Trojice roky opuštěných dvoupatrových staveb...

17. října 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ocelové lahve se v Ostravě vyrábějí už 120 let, do světa jich odešlo 45 milionů

17. října 2025  14:10

Nevešli se do auta, tak si střihli, kdo pojede v kufru. Partu vyhmátli strážníci

Do auta pro šest se sedmičlenná partička vracející se z večírku nevešla, tak si dva střihli, kdo si vleze do kufru. Dění na ulici však sledoval operátor českobudějovického kamerového systému a...

17. října 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.