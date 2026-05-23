Zídku v Přerově bude zdobit i portrét mistra světa na harmoniku, rozhodli lidé

Přerovskou galerii pod širým nebem, která loni vznikla na zídce u Alzheimer centra na třídě 17. listopadu, bude nově zdobit i portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Rozhodli o tom místní ve veřejném hlasování, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. V galerii nadživotních portrétů osobností spjatých s městem budou kromě něj vyobrazeni i další tři lidé, dohromady zde bude zachyceno osm osobností.
Projekt navazuje na úspěšnou loňskou streetartovou realizaci, která připomíná zpěváka Pavla Nováka a básníky Josefa Kainara, Oldřicha Mikuláška a Jiřinu Haukovou. Letos se v galerii objeví skladatel, textař a zpěvák Jaroslav Wykrent, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová tvořící pod pseudonymem Jiří Sumín. "O čtvrté osobnosti rozhodla veřejnost prostřednictvím online hlasování. Lidé mohli vybírat z několika silných jmen a výsledek byl jednoznačný - Přerované si zvolili Lubomíra Plevu," uvedl primátor Petr Vrána (ANO).
Ve finále výběru se vedle něj objevili například výtvarnice Dana Hlobilová, malíř Marcel Krasický, malířka a grafička Věra Kotasová, sochař Josef Baják, skladatel a klavírista Gideon Klein nebo architekt Jakob Gartner. "Každé z těchto jmen představuje významnou kapitolu kulturních a historických dějin města, právě Pleva však podle hlasujících obstál nejsilněji," doplnila mluvčí radnice.
Pleva, rodák z Grygova u Přerova, se proslavil jako fenomenální hráč na foukací harmoniku, kterou dokonale ovládl jako samouk. Získal čtyři tituly mistra světa, vystupoval doma i v zahraničí a nahrával pro rozhlas. Je považován za jednu z nejvýraznějších osobností tohoto oboru v české hudební historii.
Umělecká proměna prostoru je součástí projektu, který zvítězil ve třetím ročníku participativního rozpočtu města. Jeho autorem byl moderátor a přerovský patriot Václav Havlík, jehož myšlenka dát nenápadné zídce nový význam a přiblížit prostřednictvím umění příběhy místních osobností získala silnou podporu veřejnosti. Stejně jako loni i tentokrát ztvární portréty streetartový umělec Michal Filák.