Změny povodňových dotací ušetří obcím stovky milionů korun, navrhl je Jeseník

Menším obcím v regionu, jako jsou Česká Ves, Písečná či Mikulovice, uhradí náklady v tomto titulu stát plně ze sta procent.

„Tento krok znamená nejen významnou finanční pomoc pro Jeseník, ale i stovky milionů korun pro další města a obce postižené zářijovou povodní,“ vyzdvihla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (nez.).

Povodeň způsobila v Jeseníku škody v řádu stovek milionů korun. Podle původních pravidel měl Jeseník získat podporu ve výši 70 procent, což by znamenalo, že zbývajících 30 procent, tedy částku blížící se 200 milionům korun, by muselo město platit z vlastních prostředků. Nově zhruba sto milionů ušetří.

„Pokud by nenastala změna, znamenalo by to pro naše město zastavení rozvoje na dlouhých šest let, protože veškeré peníze by směřovaly pouze do obnovy a na projekty zlepšující život v Jeseníku by nebyly žádné peníze,“ poukázala starostka Jeseníku. Podle ní změna zásadně zmírní finanční dopady povodní.

Pochvaluje si ji i starosta České Vsi Petr Mudra (nez.). „Když nebudeme na obnovu po záplavě přispívat ke státním penězům deseti procenty, bude to znamenat úsporu pro obecní kasu přibližně 40 milionů, což je skvělé,“ ocenil.

15. září 2024