Život v naší obci Dolany: Když se spojí tradice, rozvoj a společenství

BOHATÉ DĚDICTVÍ A ZÁZEMÍ PRO RODINY
Rovinatá krajina Dolan se může pochlubit mnoha vzácnými památkami. Patří mezi ně kostel svatého Matouše se souborem barokních soch, fara se zahradním letohrádkem, zřícenina středověkého kláštera Kartouzka nebo zámek, v němž dnes sídlí náš obecní úřad. Vedle historie však dbáme především na přítomnost a budoucnost. Myslíme na rodiny a děti – zrekonstruovali jsme a rozšířili naši základní i mateřskou školu. Žáci u nás dosahují skvělých výsledků v olympiádách a rozvíjejí své dovednosti v řadě kroužků i ve dvou základních uměleckých školách (výtvarné a hudební). V sousedství školy slouží veřejnosti multifunkční sportovní areál s dětským hřištěm, atletickým oválem i hřišti na beachvolejbal, tenis či nohejbal. Ten po 15 letech intenzivního užívání právě prochází rekonstrukcí, aby brzy opět v plné síle sloužil svým uživatelům. Živým centrem sportu a kultury zůstává také areál fotbalového klubu se dvěma travnatými hřišti.
NOVÁ SOKOLOVNA I MODERNÍ DŮM SLUŽEB
Velkou radost máme z letošního června, kdy jsme po dvou letech intenzivní práce slavnostně otevřeli zrekonstruovanou budovu Sokolovny. Ta všem opět poskytuje důstojné zázemí pro spolkový, kulturní
i sportovní život. Při rekonstrukci ustoupil starý dům služeb novému veřejnému prostranství. Tomu dominují vodní prvek a plastika kohouta od známého olomouckého sochaře Jana „Dostise“ Dostála, která odkazuje na historii někdejší dolanské likérky Gold Cock. Dnes tento dvouhektarový areál bývalé likérky patří obci a plánujeme jeho postupnou revitalizaci. První etapou bude přestavba bývalé sušírny bylin na nový Dům služeb se zázemím pro restauraci, lékařské ordinace, zkušebnu pro hudebníky i prostory pro spolky nebo komerční využití. Součástí bude také záchytné parkoviště ve dvoře. V dalších fázích připravujeme výstavbu nájemních bytů.
SPORT NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU
Naše místní části Véska a Pohořany jsou vyhledávaným cílem sportovců a turistů z celého okolí. Ve Vésce najdete špičkový tenisový klub SK Véska, sportovní hotel S-port i vyhlášený golfový areál. Pohořany zase lákají cyklisty a pěší turisty. Právě nad nimi se tyčí kopec Jedová (633 m n. m.), nejvyšší bod naší obce, ze kterého je nádherný výhled na Hanou.
POHLED DOPŘEDU
PRÁCE NIKDY NEKONČÍ
V uplynulých letech prošly Dolany výraznou modernizací – dokončili jsme nové úseky vodovodů a kanalizací, opravili veřejné osvětlení i místní komunikace, propojili okolní obce cyklostezkami a pustili se do řešení energetické soběstačnosti. Velkou část těchto projektů financujeme díky národním i evropským dotacím. Aktivně spolupracujeme i se sousedními obcemi v rámci Mikroregionu Bystřička, Mikroregionu Šternbersko, MAS Šternbersko či ve svazku obcí pro odpadové hospodářství. Věděli jste, že Dolany u Olomouce jsou jediné na Moravě, ale v republice a okolních státech je míst s názvem Dolany celkem 19, větších či menších? Pravidelně se setkáváme – letos v Dolanech u Klatov, příští rok v červnu v Dolanech u Pardubic a v červnu 2029 přivítáme ostatní „Dolaňáky“ opět u nás, na Moravě, v největších Dolanech! I když se u nás stále něco děje, hotovo není a nikdy nebude. Vždy je co zlepšovat, opravovat a stavět. Všechny naše projekty a snahy mají jediný cíl: aby se nám všem v Dolanech, Vésce i na Pohořanech žilo opravdu dobře. Přijeďte se k nám podívat, jste srdečně zváni!
ŽIVÝ SPOLKOVÝ
ŽIVOT V OBCI
Obec dělají především lidé. Proto rádi podporujeme naše spolky, bez kterých by u nás nebylo tak živo. Velkou oporou jsou naši dobrovolní hasiči – nejen při zásazích, ale i při práci s mládeží nebo pořádání akcí.
- 15. srpna 2026 vás srdečně zveme na Den s hasiči obce Dolany u zbrojnice.
- 11. a 12. září 2026 proběhnou tradiční noční soutěže (v pátek mládež, v sobotu dospělí).
- 14. srpna 2027 společně oslavíme 120 let od založení SDH Dolany.
Rovněž u nás aktivně působí fotbalisté, myslivci, Klub přátel hudby i Sokolové. Těší nás i bohatá hudební tradice reprezentovaná například country skupinou Heřmánek nebo dechovou hudbou Dolanka, která v příštím roce oslaví obdivuhodných 150 let od svého založení.