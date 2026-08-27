Šéf zkrachovalé Moravia Industry dostal podmínku a má zaplatit miliony

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:22aktualizováno  12:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Okresní soud v Jeseníku potrestal generálního ředitele zkrachovalé společnosti Moravia Industry Michala Lieba dvouletým vězením s podmíněným odkladem na tři roky. Zároveň musí zaplatit 4,7 milionu korun jako náhradu způsobené škody. Moravia Industry v roce 2017 koupila závod Hard Jeseník, výrobu montovaných hal v něm ale neobnovila a zaměstnancům dala výpovědi. Následně skončila v insolvenčním řízení a konkurzu.

Jak vyplývá ze zprávy insolvenčního správce Moravia Industry Jiřího Zrůstka, soud potrestal Lieba za zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a také za porušení povinnosti v insolvenčním řízení. Kromě podmíněného trestu a povinnosti nahradit škodu mu soud na 30 měsíců zakázal vykonávat činnost.

Proti rozsudku se nicméně odvolal Lieb i státní zástupce, verdikt jesenického soudu tak zatím není pravomocný. Olomoucký odvolací soud už dostal spis, jednání zatím nenařídil.

Okresní soud v Jeseníku začal obžalobu Lieba projednávat v červnu 2023, několik nařízených jednání musel například kvůli špatnému zdravotnímu stavu obžalovaného zrušit. Lieb se už dříve opakovaně nedostavil k soudnímu výslechu a podání informací o majetku Moravia Industry, což výrazně zkomplikovalo úvodní fázi insolvenčního řízení.

Moravia Industry byla založena na podzim 2017 a krátce poté koupila výrobní zázemí Hardu. Závod Hard byl tehdy součástí firmy Vítkovice Power Engineering, jež skončila v konkurzu. Moravia Industry převzala stroje, zakázky, část nemovitostí a 130 zaměstnanců. Výrobu ale neobnovila a v prosinci 2019 soud prohlásil na její majetek konkurz.

Účetní hodnota majetku byla vyčíslena na 138,6 milionu korun, z toho 40 milionů korun činí sporné pohledávky Moravia Industry. Do února 2020 věřitelé přihlásili pohledávky vůči Moravia Industry v celkové hodnotě 11,4 milionu korun.

Řeší se pohledávka firmy, za níž stojí tunelář

Kauza stále nekončí, prodej majetku nyní blokuje žaloba firmy Godus, jež požaduje vyjmutí části movitého majetku z konkurzní podstaty Moravia Industry.

Godus v žalobě uvedla, že před zahájením insolvenčního řízení s Moravia Industry koupila část jejího movitého majetku používaného v Jeseníku při výrobě montovaných hal. Soudu ale kupní smlouvu firma nepředložila a námitkami oddalovala projednání žaloby. Spor se firma a insolvenční správce snaží vyřešit mimosoudně.

Místo oživení továrny Hard rozjel majitel nový byznys, vymáhá sporné dluhy

Prokuristou společnosti Godus je Vít Zaorálek odsouzený v minulosti za vyvádění majetku. Podle rozsudku stál v čele skupiny lidí, která připravila skoro 800 firem, státních institucí i jednotlivců o více než 100 milionů korun. Justice Zaorálkovi vyměřila čtyři roky a deset měsíců vězení. Vleklý případ byl uzavřen v roce 2017, kdy Ústavní soud odmítl jeho stížnost.

Insolvenční řízení s Moravia Industry se loni na podzim zkomplikovalo, jelikož firma virtuálně sídlila v Londýně a byla vymazána z tamního obchodního rejstříku. Insolvenční správce Zrůstek předpokládá, že zápis Moravia Industry bude obnoven.

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