Zlaté Hory jsou proti obnově těžby zlata. Velikost zásob bude známa v říjnu

Zastupitelé Zlatých Hor na Jesenicku se vyslovili proti případné obnově těžby zlata v katastru města. Shodli se na tom nadpoloviční většinou hlasů. Průzkum v oblasti před lety zadal státní podnik Diamo, prvotní výsledky letos vyčíslily množství drahého kovu na 3,5 až 4 tuny. Kompletní výpočet důležitých geologických zásob v lokalitě bude znám v říjnu.
Pohled na Zlaté hory z blízkého kopce Biskupská kopa (snímek z roku 2020).

Pohled na Zlaté hory z blízkého kopce Biskupská kopa (snímek z roku 2020).

Záměrem obnovy těžby zlata se zastupitelé zabývali na svém jednání v pondělí večer, informaci o předpokládaném množství zlata jim zástupci podniku Diamo sdělili v červnu. Předpokládané ložisko leží z 90 procent na katastru města, část je v sousední obci Heřmanovice. O úmyslu těžit se podle starosty Milana Ráce mluví již druhým nebo třetím rokem.

„Zastupitelé hlasovali o svém postoji k záměru těžby a většinou byl vysloven nesouhlas s tímto záměrem. Diskutovalo se o přínosech pro rozvoj města a neshledali jsme v tomto směru v této chvíli žádné příznivé dopady,“ uvedl starosta.

Také on hlasoval proti. „Můžu ubezpečit, že nad tím hodně přemýšlím, ale v této chvíli nevidím nic, co by městu mělo přinést nějaký rozvoj a současně neporušit to, co tady už nějakým způsobem funguje - ať už je to životní prostředí, cestovní ruch, speleoterapie či Poštovní štola, kterou jsme obnovili,“ řekl Rác.

Negativní stanovisko zastupitelů mu dává mandát ve správních řízeních, kterých jsou Zlaté Hory účastníkem. „Je to stanovisko města k budoucím řízením, nyní se bude projednávat EIA, vliv tohoto záměru na životní prostředí,“ doplnil.

Těžba zlata v Jeseníkách kvůli čtyřem tunám? Nestojí to za to, říkají oponenti

Zástupci Diama berou rozhodnutí zastupitelů na vědomí. „Mrzí nás, že město stanoviskem zastupitelstva nesdílí naši snahu o poznání obsahu těchto důležitých kovů pro budoucnost průmyslu České republiky a Evropské unie, a především pro surovinovou bezpečnost, nicméně jejich rozhodnutí bereme na vědomí,“ sdělila za podnik Hana Volfová.

„Co se týče odmítnutí případné těžby kovů ve Zlatých Horách, tak je nutné uvést, že Diamo a ani žádný jiný subjekt, o kterém je nám známo, nepředložil žádost o vyjádření k těžbě nebo těžebnímu projektu, a tedy nejsme schopni se k plánované těžbě blíže vyjádřit,“ dodala s tím, že podnik chystá brzy informativní akce pro veřejnost.

Novodobá těžba skončila v roce 1993

Diamo od roku 2020 provádí ve Zlatých Horách geologický průzkum zaměřený na místní polymetalické rudy se zlatem. Ten pokračuje a z předběžných údajů se mimo zlata, mědi a zinku potvrdily i významné indicie nálezu galia.

„Měď a galium jsou strategické a kritické kovy EU. Z tohoto důvodu jsme požádali ministerstvo životního prostředí o prodloužení stanoveného průzkumného území, abychom ověřili a vypočítali zásoby i těchto kovů, které jsou důležité jak pro zelenou transformaci, tak i pro obranný průmysl,“ nastínila Volfová.

Těžaře láká na Jesenicko kaolin, kvůli výpadku dodávek z Ukrajiny je ho málo

Diamo v současné době pracuje na předběžné studii proveditelnosti, předpokládá ji dokončit v prvním čtvrtletí příštího roku. Zároveň bude mít v příštím měsíci k dispozici výpočet geologických zásob mědi, zinku a zlata, jenž bude stěžejní součástí zmíněné studie.

„Jak jsme již dříve avizovali, s výsledky výpočtu zásob budou zastupitelé dotčených obcí seznámeni,“ sdělila mluvčí podniku.

Dobývání zlata má v okolí Zlatých Hor staletou tradici. Prvními písemnými zprávami je doloženo ve 13. století, odborníci ale počátek těžby cenného kovu odhadují již na přelom 10. a 11. století. Novodobá těžba skončila 17. prosince 1993.

