Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Autor: stk
  16:22aktualizováno  16:22
Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici, která přes Česko v dodávce převážela do Polska hned několik věcí nemalé hodnoty krátce předtím ukradených v sousední zemi.
Policistům z dálničního oddělení Kocourovec se podařilo odhalit dvojici, která...

Policistům z dálničního oddělení Kocourovec se podařilo odhalit dvojici, která převážela v dodávce do Polska elektrokola a elektrokoloběžky ukradené v Rakousku. Totéž platilo o přívěsu a na něm naloženém malém bagru. | foto: Policie ČR

Policistům z dálničního oddělení Kocourovec se podařilo odhalit dvojici, která...
Policistům z dálničního oddělení Kocourovec se podařilo odhalit dvojici, která...
Policistům z dálničního oddělení Kocourovec se podařilo odhalit dvojici, která...
Policistům z dálničního oddělení Kocourovec se podařilo odhalit dvojici, která...
8 fotografií

Rakouská policie požádala v neděli v půl desáté ráno o pomoc při snaze vypátrat ukradené elektrokolo v hodnotě 5 300 eur, tedy téměř 129 tisíc korun. Drahé sportovní náčiní v sobě totiž mělo zabudované sledovací zařízení, které ukazovalo, že je kolo právě převáženo ve směru z Drasenhofenu přes Mikulov na Brno.

„Policisté z Olomouckého kraje předpokládali, že kolo bude směřovat do Polska, neměli však žádné bližší informace o tom, zda je převáženo viditelně na nějakém vozidle, nebo je uschované uvnitř. Současně neměli ani nejmenší náznak typu použitého vozu,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Hlídky si podle něj musely vystačit s informací, že hledané kolo matné šedé barvy a značky KTM se po půl jedenácté zřejmě pohybovalo na dálnici D46 mezi Prostějovem a Olomoucí. Pátrající příslušníci dálničního oddělení Kocourovec si následně ke kontrole vytipovali dodávku s polskou registrační značkou a připojeným vozíkem, na němž byl naložený malý bagr.

Firma dlužila milion na pokutách, celníci si počíhali na její kamion. Botičku měl šest dní

Soupravu, jež u Olomouce sjela na D35 a pokračovala směrem na Ostravu, proto svedli z dálnice a zastavili. Uvnitř seděl jednačtyřicetiletý muž a jeho o sedm let starší manželka.

„Zkušenost policistů slavila úspěch. V dodávce neobjevili jen hledané elektrokolo, ale i další dvě a k tomu ještě dvě odcizené elektrické koloběžky,“ popsal Hejtman.

Následně si navíc policisté všimli, že převážený bagr má poškozený zámek a prověření potvrdilo, že je rovněž ukradený v Rakousku. A totéž platilo dokonce i o přívěsu, na němž byl převážen. Ten přitom tou dobou nebyl v pátrání, neboť jeho majitel o krádeži ještě ani nevěděl a dozvěděl se o ní od policie.

„Zadržená dvojice putovala do cel a na základě evropského zatýkacího rozkazu bude vydána k trestnímu stíhání do Rakouska,“ uzavřel policejní mluvčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Obviněný šéf silničářů ujišťoval, že nic neprovedl. Přesto bude odvolán

Ředitel organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák brzy skončí ve funkci. Na čtvrtečním jednání krajské rady navrhne jeho odvolání hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) společně s...

6. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Pojišťovna odmítla pojistit muže s Downovým syndromem, zastal se ho ombudsman

Pojišťovna odmítla pojistit muže s Downovým syndromem, podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka šlo o diskriminaci. Pojišťovnu vyzval, aby muže...

6. října 2025  15:09,  aktualizováno  15:09

Lékař po ruce v noci i z ciziny. Online pohotovost odlehčí přeplněným čekárnám

Zdlouhavému čekání na pohotovosti, mnohdy kvůli banálním problémům, se nově vyhne zhruba 95 tisíc lidí na Znojemsku. Od úterý totiž mohou využít aplikaci online pohotovost, díky které mají možnost se...

6. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

6. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

Na silnici mezi Luží a Štěpánovem na Chrudimsku se v pondělí ráno stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Při čelním střetu zemřel řidič osobního automobilu. Úsek byl po dobu šetření...

6. října 2025  10:52,  aktualizováno  16:08

Potíže kvůli nehotové dálnici D49 trvají. Starostové se chtějí zbavit kamionů

Nespokojení starostové z okolí dosud nehotové části dálnice D49 do Fryštáku se snaží vyřešit špatnou dopravní situaci, která u nich panuje. Nejraději by byli, kdyby přes jejich obce nejezdila...

6. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Včera kolem 17. hodiny! Pohled od Čechova mostu! Nádhera!

vydáno 6. října 2025  15:59

Včera kolem 17. hodiny! Pohled od Čechova mostu! Nádhera!

vydáno 6. října 2025  15:58

Jablkobraní i tanec v Josefově Dole

Jablečná soutěž s taneční zábavou se koná v pátek v kulturním sále Muzea místní historie v Josefově Dole.

6. října 2025  15:47

Historická radnice v Mohelnici se dočkala rekonstrukce, úředníci se vrátí zpět

V Mohelnici na Šumpersku se blíží ke konci rozsáhlá rekonstrukce budovy staré radnice z roku 1564. Součástí oprav, které zohledňovaly původní architekturu...

6. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé dali v referendu stopku spalovně, Písek to bude stát stovky milionů korun

Opuštění projektu na výstavbu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) bude stát Písek stovky milionů korun. Město musí především řešit, jak bude nakládat s odpady a čím bude vytápět byty a...

6. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Rušná neděle na D1. Jeden řidič letěl přes 200, druhý ještě k tomu nadýchal

Více než dvoustovkou se po dálnici D1 v neděli řítil řidič z Polska. Přílišný spěch se mu nevyplatil. Na místě přišel o řidičský průkaz a musel zaplatit kauci. Nebyl to ten den jediný rychlý řidič na...

6. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.