Den vítězství připomene známka, piety i bramboračka z polní kuchyně

Olomouc oslaví výročí mimo jiné koncertem orchestru opery Morav.ského divadla v katedrále sv. Václava pod názvem Jak skály v mořském příboji, který od 19.00 nabízí slavné skladby českých autorů – Te Deum Antonína Dvořáka a Polní mši Bohuslava Martinů.

Uctění památky hrdinů se 8. května uskuteční na tradičních místech. V 9 hodin se delegace zastaví u památníku obětem světových válek v Řepčíně ve Svatoplukově ulici, o hodinu později se u památníků a pomníků na Ústředním hřbitově v Neředíně sejdou zástupci města, hejtmanství, armády, Univerzity Palackého, vojenských veteránů, pamětníků a dalších institucí a spolků.

Ve stejný čas odslouží v katedrále sv. Václava arcibiskup Josef Nuzík děkovnou mši a v 11 hodin dojde na tichou vzpomínku u památníku Rudé armády v Čechových sadech.

Informační centrum Olomouc k výročí vydalo též speciální turistickou známku.

„Zdobí ji portrét pilota RAF Josefa Brykse, rodáka z Lašťan, jenž se stal symbolem odvahy českých letců v boji proti nacistickému režimu. Zakoupit ji lze za 50 korun v informačním centru v podloubí radnice,“ sdělil mluvčí města Jan Horejš.

Informační centrum Olomouc při této příležitosti vydává výroční turistickou známku s motivem „Čeští letci proti nacismu“. Známku zdobí portrét pilota RAF Josefa Brykse, rodáka z Lašťan, který se stal symbolem odvahy českých letců v boji proti nacistickému režimu. Zakoupit ji lze za 50 korun v Informačním centru v podloubí olomoucké radnice.

Ve spolupráci s Olomoucí připravila organizace Paměť národa ještě panelovou výstavu, která na Horním náměstí připomíná osudy pamětníků, jejichž životy zásadně ovlivnila druhá světová válka. Festival Olomoucké hudební jaro zase připravuje na své čtvrteční zakončení na témže náměstí speciální koncert.

Další akce naváže 16. května, kdy olomoucká jednota Československé obce legionářské pořádá v rámci Olomoucké muzejní noci v expozici 6. pluku – Hanáckého v Domě armády výstavu věnující se osvobození krajského města v roce 1945. K vidění bude mimo jiné výstroj a výzbroj příslušníků legií či branné moci z let 1935 až 1938, dále rovněž příslušníků Rudé armády, německé armády a 1. československého armádního sboru v SSSR.

Součástí tematického odpoledne budou i ukázky na nádvoří. „Předvedeme výcvik útoku na bodák, činnost minometného družstva a úderného oddílu československých samopalníků,“ zve jednota.

Prostějov Bramboračka z polní kuchyně

Svoboda není samozřejmost je název akce na prostějovském náměstí T. G. Masaryka, která se bude o státním svátku konat od 10 do 17 hodin.

„Bude zde připravena polní kuchyně, v níž se bude vařit bramboračka, dále výstava dobových zbraní a výstroje doplněná informačními panely o činnosti Klubu vojenské historie. Ke zhlédnutí bude rovněž dobová a současná vojenská technika nebo malý rumunský tank. V 15 hodin proběhne pietní akt položení květin u Masarykovy sochy a od 16 hodin koncert orchestru Ježkovy stopy, který zahraje jeho známé melodie s protiválečnými texty od Voskovce a Wericha,“ shrnula program náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS).

Vedle sochy TGM už jsou umístěny stojany, jež na šestnácti panelech připomínají prostřednictvím textů a historických fotografií dobu okupace a protektorátu, protinacistický odboj i osvobození Prostějova. Výstava bude k vidění do konce května.

Přerov Průjezd vojenské kolony a ukázka bojů

Konec války a výročí Přerovského povstání z 1. května 1945 si už minulý týden zčásti připomenuli v Přerově. V dlažbě přibyly další kameny zmizelých a bronzová pamětní deska nově zdobí dům, kde žil Emil Kovářík, jenž zaplatil životem za vyvěšení praporu na domě domovnicí Bertou Pallovou. Za tu jel na gestapo orodovat. Desku nechal zhotovit jeho prasynovec Dušen Krpec.

Na náměstí T. G. Masaryka je k vidění také expozice ukazující dobové dokumenty, fotografie, mapy či reprodukce artefaktů souvisejících s průběhem Přerovského povstání. Přibližuje rovněž organizaci a akce odbojového hnutí i činnost nacistického represivního aparátu.

Čtvrteční sváteční den oslaví měs: to dopoledními pietami u pomníků od10 do 11 hodin, ve stejnou dobu je domluvený průjezd kolony vojenských vozidel. Od 12.30 bude následovat doprovodný program a čas od 13.30 do 14.15 bude v ulicích Spálenec, Bezručova a na lávce U Loděnice patřit bojové ukázce inspirované událostmi z května 1945. V Šumperku připomenou válku přednášky i výstavy S oslavami začali už v minulém týdnu iv Šumperku. Pokračovat budou ve středu v 9.30 u bratrušovského památníku, příští čtvrtek pak bude od 18 hodin v místní knihovně následovat přednáška o generálu Ludvíkovi Krejčím, jenž patřil k nejvýznamnějším osobnostem moderních tuzemských vojenských dějin.

„Přednáška se zaměří na jeho pů: sobení ve funkci náčelníka Hlavního štábu v letech 1933 až 1939,“ avizuje knihovna. Zúčastní se i jeho dcera.

Od 25. května se chystá v informačním centru výstava Život v protektorátu, další akce budou hlavně v muzeu a knihovně pokračovat až do podzimu. Půjde třeba o přednášku Rok 1945 na Šumpersku, vernisáž výstavy Šumpersko, války, vojáci nebo expozici ČTK Válečné okamžiky.

Jesenicko Okupace očima historika

V rytířském sále jesenické vodní tvrze bude ve čtvrtek od 18 hodin přednášet Lubomír Hlavienka o konci druhé světové války v Evropě.

„Přednáška si klade za cíl představit nejen vývoj frontových operací v posledních pěti měsících války, ale též přiblížit, jakým způsobem tyto závěrečné měsíce ovlivnily civilní obyvatelstvo v Německu i na okupovaných územích. Zvláštní pozornost bude přitom věnována oblastem vládního obvodu Opava, kam spadal také okres Jeseník,“ zve Vlastivědné muzeum Jesenicka.

Následovat bude od 19 hodin přednáška Michaely Neubauerové Tichá svědectví o konci války ve farních kronikách Jesenicka. Poté naváže modlitba, chvíle ticha a uctění obětí. Na akce je volný vstup.